感情瓜葛形象插水「雪」足1年 廖慧儀首開腔曾抑鬱 喺屋企係咁喊

狀態麻麻■Jessica解凍無幾耐主持真人show《港女野人》，佢話迫自己面對鏡頭。

好多機會■主持J2美女煮食節目《開火》。

玲瓏浮凸■Jessica三圍35C、24、34，身形好靚，不過網民好衰笑佢着阿婆泳衣。

晒事業線■廖慧儀着低胸裝露深長事業線，跟伍韻婷主持J2節目《趁而家去大馬偷食…譜！》。

前輩合作■客串拍新劇《奪命提示》，穿小背心跟力捧姐仔劉佩玥對打。

走出陰霾■Jessica靠做運動及食嘢減壓，尤其愛食惹味泰國菜。

邊學邊做■機會愈來愈多，更加入無線娛樂新聞台做主播，邊學邊做。

低調演出■解凍後，於2021年《歡樂滿東華》環節中擔任旗手。

感情瓜葛■兩年半前，因為跟孔德賢傳緋聞，舊愛Sam疑為情困輕生，Jessica遭公司雪藏。

前落選港姐廖慧儀（Jessica）最近在主持的J2旅遊節目《趁而家去大馬偷食…譜！》中換上低胸裝，又狂晒長腿及24吋纖腰，甚受巴打歡迎。從2020年參選港姐到變身「J2女神」，26歲的Jessica曾有段黑暗日子，跟孔德賢傳緋聞，舊愛Sam疑為情困輕生，自此打入冷宮，去年尾終獲解凍再現幕前。強調自己都唔好過的Jessica為自己平反：「我抗拒亂搞男女關係。」採訪：方騫平 攝影：鄧國良場地：hotel icon the market作為瑜伽導師的廖慧儀三圍35C、24、34，超fit身形唔怕露，在J2全新旅遊節目中着緊身小背心晒深坑事業線，忍唔住一睇再睇。在公已經如此大方，在私更加不得了，社交網內有8成相片都全方位晒完美曲線，泳衣、瑜伽衫、運動緊身小背心，梗有一款啱你心意。她坦言有唔少網友DM要求交友，又話喜歡她：「我覺得呢啲係友善表現，不過都試過收到一啲不雅相，男人性器官、做gym相……我睇完大笑冇回覆，呢個世界真係有好多搞笑嘅人，佢咪send嚟囉，又唔覺係騷擾嘅，反正我無聊先會睇吓。」Jessica自爆甚至有人提出「包養」：「經驗之談，尤其係藝人好容易畀人改圖，所以唔理就係最好嘅處理方法。加上疫情下網騙案好多，成日接到電話『係咪阿……呀？』網上世界好多假嘅，唔好咁認真。」解凍後好多嘢做因為感情瓜葛，形象插水遭無線「雪」足一年的Jessica愈嚟愈多機會，除做過真人show《港女野人》主持外，剛客串拍新劇《奪命提示》。目前是無線娛樂新聞台主播，稍後挑戰連續60小時不眠不休的《我要瞓鬥》。Jessica自言好期待：「因為贏咗有總值10萬蚊獎金獎品，但最怕只係有黑眼圈。」談及跟前輩劉佩玥拍《奪》劇壓力較大：「本身劇本寫我係打沙包，點知現場改咗對打，幾驚錯手打親佢。」多謝C君令她重生Jessica好感激前J2創意總監C君「執」她返去做《港女野人》令她重生，從中能調節心理，做返個正常人。對於兩年前舊愛離世事件，Jessica首度開腔剖白：「其實事發後我冇擔心過仲可唔可以繼續喺娛樂圈發展，反而關注心理健康問題，因為當時情緒唔穩定出現抑鬱，喺屋企係咁喊，抗拒接觸人，身心都有障礙，只係你哋睇唔到我個傷口。」Jessica父母和好友都好肉赤她，認為她只得23歲，唔應該面對如此困境，承受咁大壓力，「爸媽仲提出『隨時可以移民，唔做呢行……』」雖然Jessica有睇專科醫生尋求協助，但最後都係靠自己行出嚟，主持《港女》迫自己面對鏡頭，「好記得拍完第1日我忍唔住爆喊發洩話『好耐未試過有咁多人望住我，我好驚呀』，睇返嗰時狀態仲係唔OK。」不吐不快鬧爆改圖單身的Jessica唔想有咁大壓力，拒同男藝人拍拖，見過鬼怕黑亦會小心處理感情問題，「做藝人要小心啲，就算出席朋友嘅生日活動，都要睇吓有乜人一齊去，始終唔太方便。」問到愛情觀？她坦率說：「我唔係老，唔使收斂作風，緣份嚟唔抗拒拍拖，但抗拒亂搞男女關係。」經一事長一智，Jessica除會慎言，亦唔怕辛苦做多啲，求有穩定收入，另外想拍劇及喺銅鑼灣大熒幕見到自己，畀父母睇到個女真係藝人。最後她不吐不快：「有啲嘢我冇講過，但會被改圖搞到完全相反，做藝人好多時真係解釋唔到……o依家我個人冷靜到都幾得人驚，好似冇晒感覺咁。」