黃洛妍全女班舞獅預祝生日 志偉認老藝人離巢TVB現斷層

■曾志偉帶埋禮物，賀黃洛妍生日。

《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）將於本月26日26歲生日，歌迷會前晚在九龍灣筵開35席為她提早慶祝，TVB高層曾志偉帶同禮物到賀，並坐主家席。Janees以全女班舞獅進場給大家驚喜，她說為報答歌迷支持，苦練了兩星期。至於生日願望會否想找男友？她坦言有7年沒拍拖，亦不覺有追求者，自認事業心重的她，覺得年齡大一點才結婚生仔沒所謂。志偉指Janees親自打兩次電話邀請，他大讚Janees乖女、勤力又好學，一定會給她更多機會，走出香港。近日有傳效力TVB逾30年的蔣志光離巢，志偉表示不是管理藝員所以不清楚，他們曾合作拍電影，覺得對方多才多藝。他承認資深藝人離巢會出現斷層問題：「呢個係定律，呢類角色有限，工作唔夠都會尋求更好出路，所以會盡量留住『鎮台之寶』胡楓、汪明荃同薛家燕等。」