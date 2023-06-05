拒回應黃心穎再出歌 許志安獲歌迷跪求開騷感開心

■無線前晚舉行《萬眾同心公益金》。

■黃心穎再推出新歌，安仔沒有回應。

■炎明熹與周吉佩合唱，好有新鮮感。

■鍾柔美與前輩陳潔靈合唱，視為偷師機會。

許志安回歸後工作不斷，為保持身體狀態努力跑步，對有歌迷「跪求」他在香港開演唱會，安仔表示好開心，直言唱片公司有此計劃，但未入紙申請，最快要明年；對於黃心穎再出新歌，安仔表示沒有回應，大家向前看！許志安前晚為《萬眾同心公益金》唱出新歌《不枉》，表現穩定、身體狀態fit了不少，安仔透露將到新加坡演唱，因此繼續跑步。早前他在美國演出兩場，「一場唱兩個幾鐘，並不是好大製作，但好珍貴，大家畀好多支持，又用手機燈光為我打氣，多謝大家畀動力我。」較喜歡Sammi肥一點另外，他透露正洽談在澳門演出，雖然唱片公司有計劃為他在香港開演唱會，但未入紙最快要明年，他坦言好期待，即使不是紅館，也想在較細的場地會歌迷，他有留意網上有歌迷「跪求」香港演唱會，覺得好開心。太太鄭秀文（Sammi）早前確診新冠肺炎，安仔表示當時在美國，完成演出後才對他說，返港沒刻意隔離。問可有煮飯給Sammi吃？他笑言不懂得下廚。有網民讚Sammi康復後肥了更健康，安仔冧笑說也喜歡太太肥一點，但她個性就是愛操練，Sammi舉行演唱會在即，安仔表示會Fully support Sammi，負責為愛貓做剷屎官及家務，暫沒計劃上台。說到黃心穎再推出新歌，安仔說：「我睇到新聞，沒有回應，大家向前看。」另外，同場的炎明熹（Gigi）與鍾柔美（Yumi）大受小朋支歡迎，Yumi表示想起自己小時候，Gigi指小時候好少表演，自覺五音不全，13歲才開始學唱歌，感慨大得好快，以前家人說要把握時光，現在終於意識到。