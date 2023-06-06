撰文自勉接受意見 湯洛雯演女警被批脹爆

■湯洛雯在《隱門》中，飾演警花楊忻曉。

湯洛雯（靚湯）在無線新劇《隱門》中飾演警花，但劇集播出不久她已捱批，演技備受批評完全不似女警，更被批似師奶！在無線新劇《隱門》中飾演警花楊忻曉的湯洛雯（靚湯），劇集只播出5集，演技卻遭網民狠批，由聲線至肢體語言都不似女警，更指她脹爆似師奶。對於負評，靚湯虛心接受，昨日她在社交網貼出幾張靚相，並撰文自勉寫道：「人生總是會經歷高高低低，虛心接受批評，才能進步！那時的我未能做到最好，但我會更加努力！謝謝所有，留意我演出的觀眾，好的、不好的，都袋落袋了，這湯會加油變成更好的湯，收到很多PM支持和鼓勵，很溫暖，謝謝你們 #共勉之 #每天也是美好的一天 #記住今晚《隱門》繼續睇我呢個師奶仔呀！」