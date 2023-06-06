撰文自勉接受意見 湯洛雯演女警被批脹爆

在無線新劇《隱門》中飾演警花楊忻曉的湯洛雯（靚湯），劇集只播出5集，演技卻遭網民狠批，由聲線至肢體語言都不似女警，更指她脹爆似師奶。
對於負評，靚湯虛心接受，昨日她在社交網貼出幾張靚相，並撰文自勉寫道：「人生總是會經歷高高低低，虛心接受批評，才能進步！那時的我未能做到最好，但我會更加努力！謝謝所有，留意我演出的觀眾，好的、不好的，都袋落袋了，這湯會加油變成更好的湯，收到很多PM支持和鼓勵，很溫暖，謝謝你們 #共勉之 #每天也是美好的一天 #記住今晚《隱門》繼續睇我呢個師奶仔呀！」
成人感情轇轕，連累年幼子女慘遭毒手，令人扼腕。深水埗一個少數族裔劏房戶發生倫常慘案，3名年齡由2歲、4歲和5歲的女童被人用枕頭焗死，印度裔母親涉謀殺被捕。警方指，女疑犯並無精神病記錄，與丈夫分居，夫妻...
2023-06-06
中美關係持續緊張之際，美國國家安全顧問沙利文表示，希望未來數月很快看到美中高層官員接觸，然後美國總統拜登和國家主席習近平將在某個時候會面。沙利文補充，兩國在經濟與科技等重要領域展開激烈競爭，但同時要確...
2023-06-06
美國一架小型飛機周日下午闖入華盛頓禁飛區，美軍緊急出動兩架F-16戰機追截，期間一架戰機以超音速飛行造成「音爆」，一度引起民眾恐慌。涉事的小型飛機最後在維珍尼亞州山區墜毀，機上全部4人罹難，包括1名2...
2023-06-06
「北都」盤接連登場，繼新地推出屯門NOVO LAND 2A期後，泛海國際旗下元朗洪水橋滙都亦部署出擊，發展商表示項目最快月內推售。泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都合共2期項目均已獲批售樓紙，銷售團...
2023-06-06
5月財新中國服務業PMI升至57.1，勝市場預期，港股昨日續見向好，恒指以近全日高位收市，收報19108點，升158點，收復19000關，惟成交縮減至999億元。藍籌新貴3跌1升另外，摩根士丹利下調恒...
2023-06-06
蔚山現代今季引入兩名鋒將周敏圭和盧迪維遜，他倆甫加盟即融入球隊成現代火力泉源，分別於聯賽排射手榜頭2位，共取得14個韓職入球。兩人火力全開下，今午聯賽勢率隊主場大炒近況不濟的FC水原，讓球主客和讓一球...
2023-06-06
陳煒（煒哥）、蔣家旻及游嘉欣昨日到油塘一個會所泳池邊為TVB新劇《非常檢控觀》拍外景，劇情講述身為大狀的煒哥，劇中的兒子蔥頭（丘梓謙）在池邊開派對，而煒哥則與一班闊太前來捧場，富家女蔣家旻則陪姑姐出席...
2023-06-06
深水埗劏房戶昨日發生倫常慘劇，三名南亞裔女童疑遭母親用枕頭焗死，疑兇與丈夫感情疑出問題，獨力照顧三名幼女。事件令人悲傷，反映社會上不少人活得不快樂，一時想不通，竟摧殘自己年幼無助的子女。政府和公眾必須...
2023-06-06
昨日沙田馬場復辦黃昏賽，沙田銀瓶由文廄「金鑽貴人」奪得，鞍上人潘頓另以蔡廄「永遠美麗」捧走獅子山錦標，而文家良則另贏「縱橫十六」，騎者艾道拿開齋。至於希威森憑韋廄「顏色王子」、呂廄「瑰麗人生」和「金發...
2023-06-05