陳煒爆老公想客串演醫生 蔣家旻自認中央肥胖 堅抗着三點式

■游嘉欣劇中經常揸電單車，所以要着皮褸。

■蔣家旻與游嘉欣炎熱天氣下拍外景，認真辛苦。

■陳煒拍池邊派對場口，但就不用穿泳衣。

■蔣家旻改穿露肩沙灘裙拍這場池邊戲。

■陳煒笑言老公原來好想客串演醫生角色。

陳煒（煒哥）、蔣家旻及游嘉欣昨日到油塘一個會所泳池邊為TVB新劇《非常檢控觀》拍外景，劇情講述身為大狀的煒哥，劇中的兒子蔥頭（丘梓謙）在池邊開派對，而煒哥則與一班闊太前來捧場，富家女蔣家旻則陪姑姐出席，至於飾演扒手的游嘉欣，則到派對為其警察男友尋找目標人物。昨日天氣異常炎熱，雖然是拍攝池邊派對場口，不過煒哥、蔣家旻及游嘉欣均以便裝上陣，煒哥指因角色是大狀，加上已為人母，所以不用着泳裝，不過她坦言若日後角色有需要也不介意泳衣上陣，問煒哥着泳衣出鏡前，是否要得到老公批准？她就笑言不需要對方審批。今次在劇中飾演大狀的煒哥表示最難的就是背劇本，又表示曾經也試過找老公對戲，尤其提到醫學有關的劇情，自己也想了解清楚那些醫學用語，故會請教老公，煒哥又爆老公其實很想客串做醫生：「嗰啲行出嚟宣佈病人死亡，『我哋已經盡咗力』嗰啲，佢話好想做！」唔想畀網民Cap圖取笑以露肩沙灘裙現身的蔣家旻，則透露造型師本來有預備泳衣給她，但由於今天主角不是她，再加上劇中職業是公關，所以才改穿露肩沙灘裙，笑言泳衣應留給有身材的後生女着，她又自嘲因體形是「中央肥胖」，所以絕不會着三點式，最多只會穿一件頭，蔣家旻笑言：「無謂暴露自己唔好嘅地方，跟住畀網民cap圖就唔好啦，（會去操Fit？）我天生冇腰，好難操，以前拍《3日2夜》我都同監製講你搵我做乜都得，但我點都唔着比堅尼。」提到若有纖體公司找她代言，蔣家旻就笑言要等生完BB後再做。至於昨日以皮褸露腰Look現身的游嘉欣，則指因在劇中揸電單車，故不時要穿皮褸上陣，對於經常出外景，嘉欣就笑指怕熱多過怕曬。