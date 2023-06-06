林明禎置業目標愈來愈高 心儀獨立屋想種木瓜

林明禎出席咖啡店活動，跟咖啡師炮製消暑水果茶，相隔兩天又見她出席活動，看來工作密麻麻的她，距離買樓目標又邁進一步，明禎直言現時也可以買，惟目標不斷提高，因在馬來西亞吃的芒果、木瓜也是媽咪種，媽咪愛種花及水果，故想在香港買獨立屋。



明禎透露即將開拍電影，媽咪會來香港照顧她，仍未收到劇本，但過兩天要圍讀，心情緊張又有壓力，今次角色好鍾意食，她好期待，笑言工作時最怕肚餓，多吃亦不擔心胖，會多做運動。



近期天氣酷熱，拍戲較辛苦，明禎指香港天氣比大馬悶熱，會吃水果消暑。問到身材好是否多得媽咪的愛心木瓜助攻？明禎笑言這要問DNA，她不知吃甚麼有關，不過媽咪每日都會煲湯及煮魚。