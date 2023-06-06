孖江美儀赴日本長野跑山 唐詩詠稱雖辛苦但值得紀念

■唐詩詠與隊友在惡劣山路行走，實行自我挑戰。

上月度過42歲生日的唐詩詠，自去年宣佈離開TVB後，過着悠閒生活，不時約朋友聚會，又經常到世界各地旅行。唐詩詠在好友江美儀薰陶下愛上跑步，最近兩位「視后」便結伴到日本參加山路跑，過程充滿艱辛，更令唐詩詠直指江美儀「黐線」！唐詩詠在社交網上載於日本跑山的照片，並指為「歷史以來最辛苦同最值得紀念的一日」，原來她與江美儀等一行幾人參加長野11公里山路跑，雖然起跑當日天氣很好，但前一晚卻下起大雨，她發長文道出當中苦況：「至少有3k的路是需要踩落濕潤的泥土，然後兩隻充滿泥同水嘅鞋跑足9公里，有幾個隊友跣低咗係（喺）個泥入面，情況係惡劣但亦唔係最惡劣，因為當中有6k係不停上斜……上完一個又見到一個，我心諗唔係吓嘛，又有？」唐詩詠在隊友不停加油下，終調整好心態完成。