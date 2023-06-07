君如新戲開鏡 大叫「天賦保佑」

■君如率眾為新戲開鏡拜神。

吳君如和MC張天賦日前現身新戲開鏡儀式，二人擔綱演出新晉導演何妙祺執導作品《我談的那場戀愛》。開鏡當日雖則面對35度高溫，台前幕後都汗流浹背，但無損他們興奮心情迎接電影開拍。君如和MC均以角色造型現身開鏡，兩位外型都很有新鮮感，君如今次以「美女」姿態登場，飾演一個充滿時尚感的婦科醫生，身穿桃紅色裇衫的君如更染了一頭金髮，非常亮眼。至於MC則飾演一個網騙集團的騙子，這天他以一頭齊蔭素顏現身，君如就笑指MC年輕，無懼素顏上陣。君如又在拜神儀式上玩「食字」，大叫「天賦保佑」，現場氣氛相當融洽愉快。