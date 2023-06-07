蔡潔拍迷姦戲唔想點到即止 姚子羚為「賣處女」劇情解畫

■陳星妤在劇中被標榜為夜總會最後一個處女。

■莊思敏與李嘉的牀戲因為尺度太誇，最終被刪剪。

■《一舞傾城》昨日舉行活動谷宣傳。

■陳法蓉等演員，與觀眾近距離接觸。

姚子羚、蔡潔、陳法蓉、莊思敏、李嘉及楊明等昨日為《一舞傾城》宣傳，對於劇集被網民批評太多迷姦場面，劇情又經常圍繞「賣處女」，似有教壞細路之嫌。而姚子羚被問到劇情多爭議時，她解畫表示劇集想將當年的情景以誇張及戲劇化表達出來而已。姚子羚剛由加拿大返港，此行她到多倫多及溫哥華登台，之後逗留在當地探朋友，鍾嘉欣知道她在當地想約敍舊，因各有各忙一直約不到，最後趁嘉欣接兒子放學少少時間短聚，原本想到嘉欣家中食飯也沒有時間。早年她們曾合作多部劇勾起好多回憶，子羚希望嘉欣下次回港再見面；她直言雖羨慕嘉欣的家庭生活，不過暫時較熱愛自己的工作。蔡潔接受訪問時劇透將有被李嘉迷姦戲，過程驚險。提到劇中只有子羚沒有「愛情動作戲」，子羚笑言交給其他女演員，她負責拍拳腳動作戲，至於莊思敏與李嘉的激情牀戲被抽，子羚表示視乎情況，但拍完不可播會好浪費，花好多時間及心機拍攝，若角色需要她沒所謂。莊思敏李嘉牀戲遭刪剪對於有觀眾批評該劇「賣處女」意識不良，子羚指這部劇以夜總會生活為題材，觀眾應知道劇情不會太正經，因為想將當年的情景以誇張及戲劇化表達出來，都是一個話題。蔡潔亦稱難得拍這類題材的劇集，公司希望拍得淋漓盡致，觀眾睇得貼地，如果拍得點到即止觀眾亦會失望。莊思敏與李嘉在劇中激情牀戲因尺度問題而被刪剪，而部份片段近日流出，思敏表示拍完已忘記，但睇返片段好多回憶。李嘉則說記得當日大概的動作及流程，他未怕過「愛情動作戲」，最深印象是又熱又焗。問他拍動作戲還是「愛情動作戲」辛苦？他覺得各有辛苦，拍打戲動作較大，而「愛情動作戲」就較貼身細緻，想不到會拍到扭傷腰及腳趾公。事前他有知會太太劇中有大膽演出，太太沒有問題，始終演員要按劇本去演。