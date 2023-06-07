周潤發搣甩賭神光環 變落魄中佬

周潤發（發哥）自2018年《無雙》之後，相隔5年終於再有電影上映，新片《別叫我“賭神”》由潘耀明導演、莊文強編劇，演員還有袁詠儀及已故的廖啟智。



發哥多次扮演賭神，但今次他的角色「吹水輝」卻是一大演技突破。雖然被稱作「賭神」，但吹水輝其實只是個吊兒郎當的賭場常客；而且也沒有精湛賭術，是個十賭九輸的落魄中佬，完全顛覆了往日發哥扮演賭神那意氣風發的形象。從電影海報看到發哥的極罕見長髮造型加寒酸服裝，配合潦倒角色的設定。