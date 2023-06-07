郭富城新加坡開騷 展現驚人彈跳力

■城城大讚新加坡的歌迷好有禮貌。

■城城開騷，少不免有勁歌熱舞。

郭富城（城城）相隔8年再次在新加坡舉行兩場世界巡迴演唱會《舞林外傳》，當晚城城以經典快歌《狂野之城》及《唱這歌》打開序幕，超勁舞姿，展現出驚人彈跳力，狀態十足，令現場氣氛high爆，歡呼聲不絕於耳。心情大好的城城更不時和歌迷玩估歌名，現場歌迷大叫：「I love you！」城城亦幽默地以冧爆情歌《I love u so》回應，全場歌迷揮動燈海和應，場面浪漫。城城在台上向歌迷表示8年沒見面，非常想念大家，並盛讃新加坡的歌迷熱情又長情，而且很有禮貌，即使在酒店大堂守候他也只是打個招呼，不會騷擾他，令他體會到支持，又很自在。於演唱會尾聲，城城選唱《愛的呼喚》，表示很感謝每一份支持，特別多謝新加坡歌迷們的熱情，令他很感動，他會把所有支持保存好，視作原動力，在不同的舞台上繼續全力以赴。