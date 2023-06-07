溫拿合體開告別騷 並非封咪

阿倫指這次演唱會是帶着憂而不傷的心情，開派對讓很多朋友見證告別那刻。問阿倫會否帶兒子上台演出？他笑言：「他是工程師，也不在香港。」
至於演唱會上可有告別儀式？阿倫表示，溫拿是不再做商業性演出，仍會參與慈善演出，阿倫也因疫情積下很多騷債要還，阿B也說：「我們不是封咪，我還要搵食。」
政府在粉嶺高球場興建公營房屋的計劃有變，擬回收土地被改列為「未決定用途」。鄉議局即時提出「上水丙崗村優化建屋」替代方案，建議使用高球場東南面位置約8.5公頃土地，興建9棟31至46層高公營房屋，料可建...
2023-06-07
中俄空軍昨於日本海及東海空域進行今年第6次聯合巡航。南韓聯合參謀本部指，8架中俄軍機一度進入韓方防空識別區，軍方事先派出戰機應對，中方通過軍用直線回應稱正進行正常演習。中國國防部指，根據中俄兩軍年度合...
2023-06-07
位於烏克蘭南部的卡霍夫卡大壩昨日遭炸毀，俄烏雙方互相指責對方破壞水壩。外界憂慮事故影響扎波羅熱核電廠供水，國際原子能機構指，廠內冷卻設施水量充足，暫無即時危險。卡霍夫卡大壩位處俄羅斯控制的赫爾松地區，...
2023-06-07
新地旗下屯門NOVO LAND 2A期連日來取得不俗收票後，昨日公佈銷售安排，落實周六（10日）進行首輪銷售共188伙，項目暫收逾3600票，超購18倍。新地副董事總經理雷霆表示，項目反應熱烈，將於周...
2023-06-07
港股昨日表現「虎頭蛇尾」。恒指高開8點後，在內房股帶動下最多升269點，惟其後內地A股跌幅擴大，拖累恒指由升轉跌，低見19033點，跌75點；恒指收報19099點，跌9點，成交金額增至1024億元。創...
2023-06-07
韋斯咸中場兼隊長迪格蘭賴斯正受到多間豪門球會青睞，但剛巧鐵錘幫殺入歐協聯決賽力爭58年來首個歐戰錦標，他矢言今晚率隊於捷克布拉格科端納球場與費倫天拿決戰後，才商討前途問題。這名24歲英格蘭中場今仗勢全...
2023-06-07
姚子羚、蔡潔、陳法蓉、莊思敏、李嘉及楊明等昨日為《一舞傾城》宣傳，對於劇集被網民批評太多迷姦場面，劇情又經常圍繞「賣處女」，似有教壞細路之嫌。而姚子羚被問到劇情多爭議時，她解畫表示劇集想將當年的情景以...
2023-06-07
2011年3月11日福島核電廠發生爆炸，大量核污染廢水流入大海，受污染的地下水則被儲存起來，日積月累，數量龐大。日本政府年前批准一項計劃，預期今年起把經處理並稀釋的核廢水排入太平洋，為期30年。有關計...
2023-06-07
第六場四班一二○○米。馬會公佈高伯新沒有申請下季牌照，而苗禮德在經歷了一季極低潮之後，外界有傳可能萌生退意。印象中，以往有些季內成績極差的馬房，當傳出「劈炮」之後，季尾都有反彈，而苗禮德在上周三便差點...
2023-06-07