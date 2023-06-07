溫拿合體開告別騷 並非封咪

溫拿樂隊將於8月6至10日在紅館舉行《溫拿情不變 說再見Farewell with Love演唱會》，昨日開記招宣傳，成員陳友早前因拍攝溫拿特輯後中暑而未能出席。



阿倫指這次演唱會是帶着憂而不傷的心情，開派對讓很多朋友見證告別那刻。問阿倫會否帶兒子上台演出？他笑言：「他是工程師，也不在香港。」



至於演唱會上可有告別儀式？阿倫表示，溫拿是不再做商業性演出，仍會參與慈善演出，阿倫也因疫情積下很多騷債要還，阿B也說：「我們不是封咪，我還要搵食。」