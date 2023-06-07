GD約滿離巢 BIGBANG步入歷史

韓國天團BIGBANG成員T.O.P、大聲、太陽等人逐一離開YG娛樂後，有報道爆出隊長G-Dragon（GD）亦已離開YG，昨日YG證實與GD合約到期，「但關於廣告等其他活動的合約正在協議合作中，也有計劃追加音樂活動重啟的合約。」YG強調會給予GD大力支持，雙方合約仍在協調中。



此外，去年初已宣佈離開YG的T.O.P，上周在社交網轉發自己的新聞截圖，但刪去BIGBANG字眼，在回覆網民時亦承認已離開BIGBANG，會作個人發展。看來隨着GD離開，BIGBANG這個組合可謂步入歷史。