Dee哥望拍住梁浩朗搵真銀

《全民造星V》參賽者梁浩朗被指與ERROR成員何啟華（Dee哥）撞樣，有「Dee哥2.0」之稱，昨日他們首次出席活動，同場還有游學修及Dee姐（陳海寧）。



梁浩朗說首次出席活動感到緊張，與Dee哥世紀同框好得意，希望戲劇、電影及旅遊節目不同範疇有合作機會。Dee哥笑稱拍旅遊節目歎世界一流。梁浩朗已進入《造星V》60強，他稱會繼續做大律師行業；問Dee哥覺得梁浩朗在《造星V》行得幾遠？他說只要盡力而為，贏輸其次，他又笑言對方應一早被淘汰，未選完已經成為焦點，希望可以互相帶挈搵真銀。