陳庭威Keep住狀態隨時開工

優惠市民的政策，易放難收。港府由2022年2月起將2元優惠計劃合資格年齡下調至60歲，由60至64歲的新增受惠者上升60萬人，加上優惠範圍擴展至紅色小巴、街渡、電車及居民巴士，港府向各公交公司的補貼隨...

2023-06-08