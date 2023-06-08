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日報新聞 > 娛樂

陳庭威Keep住狀態隨時開工

2023-06-08 列印
■陳庭威（右）笑言目前仍是單身。
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亞洲電視前晚於大埔錄影廠舉行《66周年台慶》晚會，行政總裁徐小明公佈將製作另類的綜藝節目，盼吸引更多觀眾點擊，並加強新聞力量，成立《亞視國際新聞台》。出席的藝人包括陳啟泰、劉錫賢、鍾叮噹、宮雪花、馬浚偉、馮素波等，大陸影帝黃渤專程錄影祝賀亞視。

當晚還有久未露面的陳庭威，他笑言自己「年年18歲」，保持狀態隨時工作，透露近年在大馬做生意，至於感情生活，他笑言：「我仲係……自由身！你知以前係『地下情』，唔知邊個咩？咁約出嚟食飯見吓囉。」
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