Tyson Yoshi坦言初合作被Do姐氣場嚇親

■Tyson與Do姐合作，學識提早到場。

Tyson Yoshi昨日出席商場活動，談到早前跟鄭裕玲（Do姐）拍旅遊節目，並獲對方在電台節目大讚，Tyson坦言開始出發時有點害怕她，在旅程中一齊乘車時，感受到Do姐巨大的氣場，令他有點不自在，但慢慢便覺得她很親切，他更大讚Do姐做事有效率。問他在Do姐身上學到了甚麼？他笑言：「從她身上學會提早到！」Tyson笑指為配合Do姐，自己已提前半小時落樓集合，怎知Do姐已經在場。自認動漫迷「毒L」的Tyson儲很多漫畫和手辦模型，他指男人花6位數在這些嗜好是正常，但媽媽罵他放太多模型在家，更趁他不在家時，將他的珍藏模型送給堂弟；另外他又沉迷健身，有時想懶但照鏡見到腹肌走樣，上台一定被發現，於是還是去做gym。