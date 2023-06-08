自認動漫迷「毒L」的Tyson儲很多漫畫和手辦模型，他指男人花6位數在這些嗜好是正常，但媽媽罵他放太多模型在家，更趁他不在家時，將他的珍藏模型送給堂弟；另外他又沉迷健身，有時想懶但照鏡見到腹肌走樣，上台一定被發現，於是還是去做gym。
Tyson Yoshi坦言初合作被Do姐氣場嚇親
自認動漫迷「毒L」的Tyson儲很多漫畫和手辦模型，他指男人花6位數在這些嗜好是正常，但媽媽罵他放太多模型在家，更趁他不在家時，將他的珍藏模型送給堂弟；另外他又沉迷健身，有時想懶但照鏡見到腹肌走樣，上台一定被發現，於是還是去做gym。
各公交加強執法 交警方檢控 $2違規搭港鐵 罰款倍增至$1000
在公共交通票價優惠計劃下，長者及合資格殘疾人士使用2元乘車，但這項優惠被不合資格人士佔用，導致支出驟增。為遏止有人違規以2元乘車，各公共交通工具齊齊出招打擊。港鐵宣佈，由本月25日起調高違規的罰款，重...
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中國桌球手涉集體打假波 梁文博李行終身禁賽
中國桌球手集體涉嫌賭球、假球、操控比賽案，去年轟動一時，世界桌球協會周二公佈裁決結果，被指是主謀的梁文博及李行終身禁賽，同時各被罰款4.3萬英鎊。另外8名中國球手，罰停賽20個月至5年4個月，各罰款7...
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決堤憂釀生態災難 烏水壩被毀逾千人逃命
烏克蘭南部俄控赫爾松地區的卡霍夫卡大壩日前被破壞，造成大規模水災。烏克蘭表示，已從烏控地區疏散逾1500名受災民眾，憂慮事故會造成生態災難。俄羅斯當局在赫爾松地區發佈國家緊急狀態。卡霍夫卡水電站大壩決...
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維港1號加推 入場價829.8萬
啟德區新盤連番出現破頂，同區由中國海外發展的維港1號亦趁勢加推，昨日發出7號價單，涉及124伙，計算最高17.5%折扣後，折實平均呎價25944元，較2021年12月發出對上一張價單，相隔約一年半，僅...
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內地5月進出口倒退 恒指升152點成交縮
內地5月出口表現遜預期，進出口雙雙倒退，但市場憧憬或推出刺激經濟政策，加上隔晚美股向好，港股曾大漲逾300點，惟隨後升幅顯著收窄，高低波幅214點，收升152點，報19252點，大市成交成額減至867...
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黑馬以色列殺得性起 4強不勝無「圭」
以色列U20射手杜傑曼於上圈世青盃8強連過兩關後射入金球，領軍爆冷淘汰冠軍大熱巴西U20。這名狀態大勇的19歲前鋒矢言要為國民而戰，今晚4強勢領這支超級黑馬於拉普拉塔城體育場淘汰另一南美球隊、受傷兵問...
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大熱Adams 樂庭被Foul 香港參加者佔7位 全民造星V 終極十強名單流出
ViuTV選秀節目《全民造星V》第2回合本周一展開，藍組導師韋羅莎、馮允謙及紅組導師陳蕾﹑陳健安各揀選30位參賽者共60強，以小組形式對決。上周四，本報已獨家披露真實情況是十強已誕生，總決賽將於7月舉...
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辛正兒 - 維持長者乘車優惠 聚焦打擊違規使用｜社論
優惠市民的政策，易放難收。港府由2022年2月起將2元優惠計劃合資格年齡下調至60歲，由60至64歲的新增受惠者上升60萬人，加上優惠範圍擴展至紅色小巴、街渡、電車及居民巴士，港府向各公交公司的補貼隨...
2023-06-08
- 李純恩 - 上海早餐｜好好過日子
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- KellyChu - 立法會擺攤位宣傳器官捐贈 張宇人自嘲「無心肝」願捐「勁腎」｜Executive日記
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- 盧永雄 - 禁《榮光》歌的域外執行｜巴士的點評
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- Jacky哥 - 超級爸爸自助餐 帶來黑松露盛宴｜企業熱話
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潘頓三W捧盃封王
昨晚谷戰潘頓憑「維港奔流」、「金運來」和「四季醒」三W，並且成為騎師王。此外，希斯和韋達兩個馬房昨晚都連場出擊，並分別勝出「中華英雄」和「三江飛輪」，最終後者更成為練馬師王。其餘告東尼則憑「線路菁英」...
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