大熱Adams 樂庭被Foul 香港參加者佔7位 全民造星V 終極十強名單流出

24歲Nathan

25歲KC

19歲Taco■初選最後出場，被讚完美示範rap都可以咬字清楚的6號Taco。

26歲王鋒■1號王鋒是土木工程師，熱愛跳Locking。

香香好正■周二晚Dance Battle比賽，Lyman Heung的藍組獲爆燈大勝，香香真係好正。

阿O被插■KC領軍的紅組落敗，阿O更被王君馨直指唔掂。

26歲亨仔■32號亨仔對自己好冇信心，最終可以走到最後，好爭氣。

23歲希晉■46號希晉，唱得吓，但印象唔深，可能之後表現突飛猛進。

28歲Tsoul■35號Tsoul，記得初選時跳舞好勁，但個樣真心唔似28歲。

26歲Snoopy■3號Snoopy，是台灣男團C.T.O成員，估唔到佢又可以走到咁後。

32歲Ash■馬拉代表，52號Ash，唱得加跳得，同樣印象唔太深。

ViuTV選秀節目《全民造星V》第2回合本周一展開，藍組導師韋羅莎、馮允謙及紅組導師陳蕾﹑陳健安各揀選30位參賽者共60強，以小組形式對決。上周四，本報已獨家披露真實情況是十強已誕生，總決賽將於7月舉行。《星島頭條》收到終極十強名單，獲評判高度讚好，導師又甚喜愛的49號Adams及有姜濤2.0稱號的96號樂庭大熱倒灶，美加及馬拉各有一名代表入十強，與香港參加者及台灣代表3號Snoopy（詹仕偉）瓜分十強名額。 撰文：金泰亨周二晚繼續第2回合小組對決，在Dance Battle中，賽前被睇高一線，由KC領軍，Snoopy、Meow、阿O、阿生及希晉的紅組竟然落敗，再要背負兩個淘汰名額。評判王君馨直指陳蕾深愛的阿O唔掂：「甩得都幾犀利，其實呢個係你責任，人哋練5小時，你要練10小時，跳舞冇得呃人，嗰一刻冇人幫到你㗎！」阿O隨即爆喊自責，其實討論區有大量留言，均指阿O舞技、樣貌及身形唔出眾，唔明陳蕾點解死攬。開心亨仔跑到尾不過，各位網民可以放心，十強名單中冇阿O的名字，亦唔見死唔斷氣的Moley。至於流出的十強名單，被指本屆親生仔的大熱99號KC（黃家灝）、民選冠軍，深受網民喜愛，來自美國的9號Lyman Heung（香胤宅）及憂鬱靚仔，未選已獲拍Winka MV資格的2號Nathan（魏念恩）入圍無懸念，加上好跳得的1號王鋒、爆燈入圍，19歲的rapper 6號Taco（黃泓祖）、感性又唱得的大隻仔，32號亨仔（陳鎮亨）都有份。暫時未見突出，堪稱爆大冷入圍者，包括擅跳Popping，28歲但個樣好成熟的跳舞老師， 35號Tsoul（田曜誠）、46號希晉（王希晉）及馬拉代表52號Ash（盧信宥）。至於同樣深受觀眾喜愛的49號Adams及96號樂庭則無緣入十強。