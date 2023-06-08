大熱Adams 樂庭被Foul 香港參加者佔7位 全民造星V 終極十強名單流出

周二晚繼續第2回合小組對決，在Dance Battle中，賽前被睇高一線，由KC領軍，Snoopy、Meow、阿O、阿生及希晉的紅組竟然落敗，再要背負兩個淘汰名額。評判王君馨直指陳蕾深愛的阿O唔掂：「甩得都幾犀利，其實呢個係你責任，人哋練5小時，你要練10小時，跳舞冇得呃人，嗰一刻冇人幫到你㗎！」阿O隨即爆喊自責，其實討論區有大量留言，均指阿O舞技、樣貌及身形唔出眾，唔明陳蕾點解死攬。
開心亨仔跑到尾
不過，各位網民可以放心，十強名單中冇阿O的名字，亦唔見死唔斷氣的Moley。至於流出的十強名單，被指本屆親生仔的大熱99號KC（黃家灝）、民選冠軍，深受網民喜愛，來自美國的9號Lyman Heung（香胤宅）及憂鬱靚仔，未選已獲拍Winka MV資格的2號Nathan（魏念恩）入圍無懸念，加上好跳得的1號王鋒、爆燈入圍，19歲的rapper 6號Taco（黃泓祖）、感性又唱得的大隻仔，32號亨仔（陳鎮亨）都有份。
暫時未見突出，堪稱爆大冷入圍者，包括擅跳Popping，28歲但個樣好成熟的跳舞老師， 35號Tsoul（田曜誠）、46號希晉（王希晉）及馬拉代表52號Ash（盧信宥）。至於同樣深受觀眾喜愛的49號Adams及96號樂庭則無緣入十強。