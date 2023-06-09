獲頒亞洲影壇非凡貢獻大獎 古天樂冒酷熱拍打戲 不斷飲水降溫

■袁澧林透露近日收到一份很滿意的禮物，是網友送她的遊戲裝備。

■周秀娜身穿白色露背晚裝出席活動。

■王丹妮以一身簡約純白打扮，襯托名貴的鑽飾。

■古天樂、周秀娜、袁灃林、廖子妤和王丹妮同場出席活動。

■不慎拗柴的廖子妤指新劇無動作場面，對拍攝進度影響不大。

■曾合作拍戲的廖子妤和王丹妮，扮萌影合照。

古天樂、周秀娜、袁灃林、廖子妤和王丹妮昨日出席珠寶品牌旗艦店開幕，古天樂收到通知獲《紐約亞洲電影節2023》頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，以表揚其多年來於亞洲影壇作出的各種貢獻。古天樂在活動中表示剛收到獲獎消息，稱該電影節於7月在紐約舉行，有意出席電影節及與fans見面，順道傾談一些電影合作計劃，又透露現時忙於與彭于晏、林峯、洪金寶等拍攝新戲，但在酷熱天氣下拍攝動作場面苦不堪言，「戲中造型要穿外套拍打戲，雖然冇中暑，但真的焗到唞不到氣，飯都食不下，只是不斷飲水，減肥一流。（與誰打得最犀利？）今次與一班泰國演員對打多，又有槍戰和爆破場面。」廖子妤拗柴撐枴杖現身廖子妤撐着枴杖現身，拍照時霸氣十足，她表示右腳不慎拗柴，講起原因忍不住爆粗，笑謂是自己不小心：「3日前趕着去拍劇，邊與公司傾緊嘢邊趕着上車，一時分心就拗柴，右腳好腫，首日有看跌打針灸，但因拍夜班太累，寧願將時間留來睡覺休息。」問到男朋友盧鎮業可有照顧她？她笑說：「有，早前第一次中新冠又發高燒，他特登過來照顧我，但之後被我傳染，結果一起隔離兩星期。」袁澧林超性感打扮搶鏡袁澧林以超性感打扮出席，將周秀娜、王丹妮等比下去，她解釋因要好好配襯價值2,000萬的鑽飾，更指珠寶貴過自己，問她可想收到男士送鑽飾？她戲言老闆古天樂送的話就可接受，但自己是女性主義者，會靠自己努力，不會接受別人送的名貴珠寶。問到以前男友有沒有送過珠寶？她指自己很易滿足，就算是送她扭蛋都開心。工作方面，她透露年尾將到台灣拍攝電影，到時可能要挑戰說台語，現在則報讀了有關演技的課程，趁開工前增值自己。