劉沛蘅偕洪卓立旅行慶生

雲浩影和劉沛蘅（Hailey)昨天一起出席活動，大會安排雲浩影推出蛋糕，為昨日32歲生日的Hailey慶祝。



Hailey透露，已收到男友洪卓立的生日禮物，男友偷偷為她向公司請了一星期假，並安排了一個神秘旅行，叫她只需帶泳衣及一個行李箱便可出發。問到男友是否打算在沙灘求婚？她說：「不知道，也不敢幻想，（是否一定要跪地求婚？）這個是基本的，很簡單，我很易o氹。」



記者指洪卓立已融入家中，應該會求婚？她笑言：「大家不要這樣啦！順其自然。」