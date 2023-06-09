劉沛蘅偕洪卓立旅行慶生

Hailey透露，已收到男友洪卓立的生日禮物，男友偷偷為她向公司請了一星期假，並安排了一個神秘旅行，叫她只需帶泳衣及一個行李箱便可出發。問到男友是否打算在沙灘求婚？她說：「不知道，也不敢幻想，（是否一定要跪地求婚？）這個是基本的，很簡單，我很易o氹。」
記者指洪卓立已融入家中，應該會求婚？她笑言：「大家不要這樣啦！順其自然。」
網騙手法，花樣百出。近日有騙徒假扮商家，主動聯絡曾在二手貨物平台留言的網民，以超低價兜售他們的心儀貨物，收錢後假裝入醫院扮可憐，先推遲交貨，其後失聯。本報得悉，至少有20人中招，受害人組成苦主群組，促...
2023-06-09
《華爾街日報》稱美國國務卿布林肯可能於本月稍後訪華，中國外交部和美國國務院均表示，沒有相關信息公佈。布林肯原定二月訪問中國，但因中國氣球飛越美國上空事件而推遲行程。據報美國國務卿布林肯可能於本月稍後訪...
2023-06-09
烏克蘭南部俄控赫爾松地區的卡霍夫卡水壩被炸後，持續有洪水湧出，最新災情已造成14000間房屋被淹沒。據報第聶伯河兩岸共有8人遇難。烏克蘭總統澤連斯基昨到赫爾松視察，並召開會議討論救災工作。據俄羅斯國營...
2023-06-09
新地旗下屯門NOVO LAND 2A期連日來收票不俗，項目將於明日（10日）進行首輪銷售，以發價單方式推售合共188伙，項目昨日截票，共取得5315票，超額認購逾27倍。屯門NOVO LAND相隔3個...
2023-06-09
摩根士丹利報告表示，中國近期經濟數據偏弱，就業市場或繼續受壓，相信住宅及基建寬鬆政策，將於未來1至2個月推出。市場憧憬人行短期內「降準」，內房板塊全面抽升，其中碧桂園（2007）急漲逾1成，為表現最佳...
2023-06-09
瑞超升班馬布洛馬波卡納經過半個月的適應期後，表現漸入佳境，近8輪聯賽6勝，今輪前進佔聯賽榜第5位。該隊今晚瑞超作客近況低迷的哈馬比，陣中射手彼德臣有信心再取士哥助客軍延續勝果，一於冷敲4.45倍客勝。...
2023-06-09
古天樂、周秀娜、袁灃林、廖子妤和王丹妮昨日出席珠寶品牌旗艦店開幕，古天樂收到通知獲《紐約亞洲電影節2023》頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，以表揚其多年來於亞洲影壇作出的各種貢獻。 古天樂...
2023-06-09
全球暖化，酷熱天氣頻仍。勞工處上月中推出《預防工作時中暑指引》，按嚴重程度，分黃、紅、黑三種級別，當酷熱難耐，對勞工構成中暑風險時，建議僱主讓員工稍事休息，每工作15分鐘便休息45分鐘，甚至停工，用意...
2023-06-09
昨晚谷戰潘頓憑「維港奔流」、「金運來」和「四季醒」三W，並且成為騎師王。此外，希斯和韋達兩個馬房昨晚都連場出擊，並分別勝出「中華英雄」和「三江飛輪」，最終後者更成為練馬師王。其餘告東尼則憑「線路菁英」...
2023-06-08