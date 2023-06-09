廣末涼子否認出軌網民唔信 公司出聲明稱「嚴加注意」

■《週刊文春》拍到廣末涼子與鳥羽周作前後腳入住酒店。

42歲日本女星廣末涼子被《週刊文春》大爆疑背夫出軌米芝蓮名廚鳥羽周作，2人3月開始過從甚密，廣末涼子常去他的餐廳，6月3日晚上他們還被捕捉到一前一後入住東京一家高級酒店；前日2人嚴正否認出軌，涼子更強調「我有3個小孩」。但廣末所屬公司FLaMme前晚在官網公開道歉聲明，「報道造成大家的困擾，我們深表歉意。雖然私事交由當事人自己負責，但針對這次的報道，我們會嚴加注意，請她負起責任行動。對不起，造成騷動。」網友認為如果報道並非事實，廣末應採取法律行動，但公司聲明卻使用「嚴加注意」她的行為，令人懷疑。廣末的蠟燭藝術家老公Candle JUNE前晚在大阪有活動，他接受《日刊體育》訪問時，淡定回：「無可奉告。」