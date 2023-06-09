軒仔確診求醫體驗香港人情味 考慮與林家謙合作開騷

■為軒仔醫好新冠肺炎的90歲中醫師，亦專程來捧場。

■林家謙（左2）亦是軒仔個唱的座上客。

一連11場的《REVISIT張敬軒演唱會》前晚來到第3場的演出，座上客除林家謙、溫碧霞及一眾英皇的師弟妹，為軒仔醫好新冠肺炎近90歲的中醫陳醫師，亦帶同太太前來睇足全場。軒仔確診後兩個月都未能康復，朋友介紹他向一位近90歲的中醫陳醫師求診。軒仔服用醫師開給他的3劑有原隻蛤蚧的中藥後便痊瘉，為答謝對方，軒仔特別邀請醫師和太太一同前來觀賞演唱會。軒仔在台上說：「每次去睇症，見到附近居民生活比較困難，醫師都會送藥。我喺香港生活咗20年，最吸引我的就係呢啲人情味。」軒仔曾在IG開Live介紹陳醫師，但今次開show前，陳醫師跟軒仔說：「張生我退休啦，你唔好再介紹人畀我啦！」這番話引得全場捧腹大笑，而陳醫師亦十分撐軒仔，直至第4次encore後才離場。說到encore，軒仔在第2晚一共encore了4次，而fans為了今次演唱會製作各樣應援物。到第3場演出，軒仔特別提及座上客林家謙為他寫了好多首好歌，令《Senses Inherited》專輯銷量達金唱片，之後更三度翻印。此時台下fans不停高喊要求二人合唱，軒仔聽到後即指會慎重考慮二人合作開show，此話令台下fans陷入瘋狂狀態，尖叫聲震耳欲聾。