天生硬頸面對負評有獨門招數 泳兒愛上網收集靈感：歡迎炸我IG

■《同歸於盡》MV遠赴台灣拍攝，但泳兒未有親自演出，只到場探班。

■因為呢張相再配上「我願意」，令外界誤以為男友向她求婚成功。

■泳兒在港台金曲頒獎禮連奪3獎。

■泳兒跟髮型師男友Ziv拍拖11年，亦已同居多年，感情穩定。

■對於Gin Lee加盟公司，外界擔心泳兒失寵，她就笑言：「唔好影響我哋友誼」。

■40歲的泳兒早前接到連詩雅花球，即再次被催婚。

泳兒早前為了宣傳新歌《同歸於盡》，在社交網上載戒指相，惹來男友求婚成功的誤會，搞到最後要發聲明澄清。其實這首另類情歌確實同結婚有關，泳兒更希望歌曲可以成為婚禮的必備歌。對於頒獎禮要陪坐又或面對負評，泳兒有奇怪又獨特的應對方法。採訪：杜杜 攝影：譚志光泳兒解釋《同歸於盡》聽落好狠唔太似情歌，但有更深層意思，「開拓一個新嘅求婚字眼，唔係字面咁解，其實係同歸於天不盡，講嘅唔係愛一生一世係愛三生三世，好想有人請我去婚禮唱呢隻歌，祝福一對新人行到無盡境界。」創作歌曲時，她將大家的負面情緒轉化為正能量，製造一個反差，「我好耐冇做情歌，好想做一隻歷年嚟最深層嘅情歌。」頒獎禮認命做陪坐泳兒在港台頒獎禮奪3獎，不過在Chill Club頒獎禮，有多項提名的她就未有獲獎，她稱一向認命陪坐，「有段時間覺得同頒獎禮冇乜緣份，都有認命感覺，外面評價話我陪坐，但唔係得我一個陪坐，都用咗好長時間去等一個肯定，o依家可以成為勵志嘅例子。」她又引用楊紫瓊在奧斯卡奪獎時的金句：「『you are ever past your prime』呢句說話好有力量，唔好覺得自己去到盡，就好似我隻新歌可以無盡，有呢個信念去不斷嘗試。」泳兒坦認近年成績不俗對製作會更有信心，亦愛在社交平台收集樂迷意見，「好歡迎大家炸我IG，喺裏面得到好多靈感啟發。」另外，她有獨特方法面對負評，「我睇得愈多愈負嘅嘢就會變正，因為我硬頸，好似出《野木蘭》時，有人留言『呢個應該係顛峰嚟』哈哈！等我再顛啲先，同埋有人去攻擊你，好過完全冇人理會。」