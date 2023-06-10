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謝霆鋒獲頒年度男演員獎 周潤發上台示範Selfie絕技

2023-06-10 列印
■身兼《海關戰線》男主角及動作指導的謝霆鋒，獲頒「年度男演員」獎。
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前晚在上海舉行的《抖音電影奇遇夜》，英皇電影《海關戰線》成為焦點電影，更獲「年度期待電影」大獎，身兼該片男主角及動作指導的謝霆鋒亦獲頒「年度男演員」大獎。

霆鋒現身紅地氈受訪時，透露拍《海關戰線》有不少壓力，但辛苦有價。當晚霆鋒跟另一位得主吳京上台領獎時，吳京表示剛看到《海關戰線》預告，感到霆鋒跟以前一樣賣命。

此外，其他出席影星包括周潤發、文詠珊、袁詠儀、許光漢、惠英紅、王一博、陳凱歌、馮小剛等。發哥當晚獲頒「抖音電影年度非凡演員」大獎，一向selfie耍家的他上台領獎時，不忘大玩最強selfie絕技，搞笑地請頒獎嘉賓沈騰幫他先拿着獎座，並在西裝袋拿出手機與沈騰自拍，換成沈騰拿獎座拍照，場面惹笑。■吳京表示曾與霆鋒合作過兩次，每次都冇好下場。
■吳京表示曾與霆鋒合作過兩次，每次都冇好下場。
■周潤發上台領獎時跟嘉賓沈騰頭貼頭自拍。
■周潤發上台領獎時跟嘉賓沈騰頭貼頭自拍。
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