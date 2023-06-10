謝霆鋒獲頒年度男演員獎 周潤發上台示範Selfie絕技

霆鋒現身紅地氈受訪時，透露拍《海關戰線》有不少壓力，但辛苦有價。當晚霆鋒跟另一位得主吳京上台領獎時，吳京表示剛看到《海關戰線》預告，感到霆鋒跟以前一樣賣命。
此外，其他出席影星包括周潤發、文詠珊、袁詠儀、許光漢、惠英紅、王一博、陳凱歌、馮小剛等。發哥當晚獲頒「抖音電影年度非凡演員」大獎，一向selfie耍家的他上台領獎時，不忘大玩最強selfie絕技，搞笑地請頒獎嘉賓沈騰幫他先拿着獎座，並在西裝袋拿出手機與沈騰自拍，換成沈騰拿獎座拍照，場面惹笑。
本港再有商場驚現持利器追擊狂徒，一名中三男學生昨在黃大仙一商場食肆內與一男子爭執，被對方持餐叉追襲，嚇得途人雞飛狗走，學生跑回學校求助；大批警員接報到商場，持盾牌搜捕。警方至傍晚以涉嫌藏有攻擊性武器罪...
2023-06-10
消息指美國國務卿布林肯將於下周訪華，據美聯社報道，布林肯本月18日在北京會見中國高級官員，其中包括外交部長秦剛，可能還會見國家主席習近平。若消息確實，將成為2018年以來美國訪華的最高層官員。在北京，...
2023-06-10
尋求明年再競逐大選的美國前總統特朗普官司纏身，面臨第2宗刑事起訴。據報他因在佛羅里達州的海湖莊園內處理機密文件不當，面臨7項刑事罪名，將於下周二下午到邁阿密的聯邦法院應訊，亦成為美國歷來首位被聯邦刑事...
2023-06-10
啟德區近期連番錄大額成交，最新由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的澐璟，昨日連環錄3房戶成交，成交呎價均在3.1萬水平以上。澐璟昨日連環售出2伙3房戶，其中位於6座11樓C室，面積902方呎，屬3房...
2023-06-10
內地5月PPI按年跌4.6%，跌幅大過市場預期，連跌8個月，惟市場憧憬內地隨時出招刺激經濟，港股昨日表現反覆向上，恒指最多曾升164點，全日收報19389點，升90點，大市成交866億元。科技股靠穩撐...
2023-06-10
執教生涯初期兩奪歐聯錦標的哥迪奧拿，離開巴塞隆拿後花了11年仍未取得第3冠，兩年前帶領曼城殺入決賽亦功虧一簣。這名在戰術和風格上相當執着的西班牙籍領隊，今屆為了再捧大耳朵盃終於妥協，放棄無鋒陣靠中鋒艾...
2023-06-10
陳法蓉（Monica）相隔6年再拍港劇《一舞傾城》，由於劇情惹爭議引來不少負評，李婉華就在網台狠批劇集不斷強調「賣處」，又多色情鏡頭，非常教壞細路。Monica就作出反擊，認為只是反映現實。另外，56...
2023-06-10
香港人去大陸有一個不習慣的地方是有些在香港用開的社交網站，到了大陸之後就用不到了，比如Facebook，比如Instgram，比如WhatsApp，比如YouTube。這些網站在大陸是收不到的，這些網...
2023-06-10
第八場三班一六○○米。某個班次、某個途程的馬，實力到底高不高，很難一概而論，嚴格計是「每一水」都不同。以田草三班千六米為例，近期若果有「晴王」、「桃花雲」、「隱形翅膀」、「越駿歡欣」當中幾匹在場的話，...
2023-06-10