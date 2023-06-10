新手爸爸Oscar在社交網分享一家三口和多張BB相，更捕捉到BB和媽媽一齊嘟起咀仔對望。Oscar發文：「2023年6月7日，我陪老婆步入產房，看到甚麼是十級痛楚，看到你痛到頭也要爆開了，我分擔不到你的痛，雖然陪着你，只能按着你頸後說加油，很勇敢，很偉大，很有愛的媽媽，辛苦老婆。」他更揚言以後最好的都留給太太和BB，最差的都留給自己來撐。
提早2日「卸貨」 江若琳誕5磅8B仔
新手爸爸Oscar在社交網分享一家三口和多張BB相，更捕捉到BB和媽媽一齊嘟起咀仔對望。Oscar發文：「2023年6月7日，我陪老婆步入產房，看到甚麼是十級痛楚，看到你痛到頭也要爆開了，我分擔不到你的痛，雖然陪着你，只能按着你頸後說加油，很勇敢，很偉大，很有愛的媽媽，辛苦老婆。」他更揚言以後最好的都留給太太和BB，最差的都留給自己來撐。
商場持利器追襲學生狂男落網
本港再有商場驚現持利器追擊狂徒，一名中三男學生昨在黃大仙一商場食肆內與一男子爭執，被對方持餐叉追襲，嚇得途人雞飛狗走，學生跑回學校求助；大批警員接報到商場，持盾牌搜捕。警方至傍晚以涉嫌藏有攻擊性武器罪...
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外交部：對話大門始終敞開 美媒：布林肯18日訪華 將晤秦剛亦可能會見習近平
消息指美國國務卿布林肯將於下周訪華，據美聯社報道，布林肯本月18日在北京會見中國高級官員，其中包括外交部長秦剛，可能還會見國家主席習近平。若消息確實，將成為2018年以來美國訪華的最高層官員。在北京，...
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不當處理機密文件面臨7宗罪 首位前總統被聯邦法庭指控 特朗普：美國黑暗的一天
尋求明年再競逐大選的美國前總統特朗普官司纏身，面臨第2宗刑事起訴。據報他因在佛羅里達州的海湖莊園內處理機密文件不當，面臨7項刑事罪名，將於下周二下午到邁阿密的聯邦法院應訊，亦成為美國歷來首位被聯邦刑事...
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澐璟連錄3房戶成交
啟德區近期連番錄大額成交，最新由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的澐璟，昨日連環錄3房戶成交，成交呎價均在3.1萬水平以上。澐璟昨日連環售出2伙3房戶，其中位於6座11樓C室，面積902方呎，屬3房...
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憧憬內地推經濟措施 恒指漲90點連升2周
內地5月PPI按年跌4.6%，跌幅大過市場預期，連跌8個月，惟市場憧憬內地隨時出招刺激經濟，港股昨日表現反覆向上，恒指最多曾升164點，全日收報19389點，升90點，大市成交866億元。科技股靠穩撐...
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哥帥妥協誓圓冠夢 歐聯爭霸藍月必得「米」
執教生涯初期兩奪歐聯錦標的哥迪奧拿，離開巴塞隆拿後花了11年仍未取得第3冠，兩年前帶領曼城殺入決賽亦功虧一簣。這名在戰術和風格上相當執着的西班牙籍領隊，今屆為了再捧大耳朵盃終於妥協，放棄無鋒陣靠中鋒艾...
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56歲輕皺紋冇膠味自爆從來唔Keep 陳法蓉反擊李婉華 《一舞傾城》唔係童話故仔
陳法蓉（Monica）相隔6年再拍港劇《一舞傾城》，由於劇情惹爭議引來不少負評，李婉華就在網台狠批劇集不斷強調「賣處」，又多色情鏡頭，非常教壞細路。Monica就作出反擊，認為只是反映現實。另外，56...
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李純恩 - 電訊漫遊｜好好過日子
香港人去大陸有一個不習慣的地方是有些在香港用開的社交網站，到了大陸之後就用不到了，比如Facebook，比如Instgram，比如WhatsApp，比如YouTube。這些網站在大陸是收不到的，這些網...
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仲達 - 安頌弱組爭勝｜頭號目標
第八場三班一六○○米。某個班次、某個途程的馬，實力到底高不高，很難一概而論，嚴格計是「每一水」都不同。以田草三班千六米為例，近期若果有「晴王」、「桃花雲」、「隱形翅膀」、「越駿歡欣」當中幾匹在場的話，...
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