提早2日「卸貨」 江若琳誕5磅8B仔

■BB仔英文名叫Owen，嘴嘟嘟十分可愛。

江若琳（Elanne）和蕭唯展（Oscar）去年聖誕前夕宣佈初次懷孕喜訊，昨日二人齊齊在社交網晒一家三口合照再報喜，原來她已於日前提早兩天順利「卸貨」，為老公誕下5磅8重「男朋友仔」Owen。榮升媽媽的Elanne在社交網上載第一張「我們仨」合照，坦言等了囝囝好久，比她預期早了兩日出世，笑言本來已訂位打算食餐好後，才施施然生B，但也不緊要，指囝囝的人生以後都由他自己決定。新手爸爸Oscar在社交網分享一家三口和多張BB相，更捕捉到BB和媽媽一齊嘟起咀仔對望。Oscar發文：「2023年6月7日，我陪老婆步入產房，看到甚麼是十級痛楚，看到你痛到頭也要爆開了，我分擔不到你的痛，雖然陪着你，只能按着你頸後說加油，很勇敢，很偉大，很有愛的媽媽，辛苦老婆。」他更揚言以後最好的都留給太太和BB，最差的都留給自己來撐。