193預告孖外地影后拍MV 謝安琪自爆曾被老公趕落車

■193獲Kay送上「愛情聖手」燈牌。

謝安琪（Kay）前晚擔任ViuTV《晚吹-戀講嘢》第100集嘉賓，她送上「愛情聖手」燈牌給主持ERROR的193（郭嘉駿），笑指他實至名歸。193笑言不會問Kay太辛辣，怕影響她的婚姻。Kay笑言會講少少感情事，自爆儀式感重，慶祝周年紀念都穿大露背高衩裙靚靚赴會，地點是張繼聰揀，曾在回家時於高速公路上突然被他叫下車，他笑言無法專心開車，因她太靚。講到Kay拍新劇《法與情》被偷影睡相，她笑稱似變了大家的景點，幸自己睡覺像祈禱。193讚她睡相優雅，但隊友肥仔則睡到像死了。193預告邀得外地影后為他拍MV，會令人嘩一聲，他有留意《全民造星V》參賽者「馬拉193」，可惜已出局，希望他可再來港，笑言可做他契哥或契弟。