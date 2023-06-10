劉亞仁驚爆至少濫用7種毒品移交檢方

■據韓媒報道，劉亞仁吸毒種類增加至7種。

36歲韓國青龍影帝劉亞仁2月時涉濫用麻醉劑異丙酚被調查，之後從其驗毒報告中驗出5種毒品，昨韓媒再指他染毒種類還包括藍精靈及阿普唑侖兩種醫療麻醉藥，這2種藥物在韓國屬於管制類麻醉藥物，如無醫生處方擅自使用，會被追究法律責任。劉亞仁除濫用異丙酚，其驗毒報告還對大麻、可卡因、「K仔」氯胺酮及安眠藥唑吡坦5種藥物呈陽性反應，其吸毒種類增至7種。首爾警察廳毒品搜查隊昨日上午表示對劉亞仁及同性密友藝術家崔河那的調查結束，根據調查結果和醫療記錄等證據，將劉亞仁和崔河那涉毒案以不拘留的方式移交檢方。劉亞仁獲釋離開警局時，再次低頭謝罪。不過現場有民眾對拘留令遭駁回感不滿，更一度情緒激動，向劉亞仁潑咖啡。