首爾警察廳毒品搜查隊昨日上午表示對劉亞仁及同性密友藝術家崔河那的調查結束，根據調查結果和醫療記錄等證據，將劉亞仁和崔河那涉毒案以不拘留的方式移交檢方。劉亞仁獲釋離開警局時，再次低頭謝罪。不過現場有民眾對拘留令遭駁回感不滿，更一度情緒激動，向劉亞仁潑咖啡。
劉亞仁驚爆至少濫用7種毒品移交檢方
首爾警察廳毒品搜查隊昨日上午表示對劉亞仁及同性密友藝術家崔河那的調查結束，根據調查結果和醫療記錄等證據，將劉亞仁和崔河那涉毒案以不拘留的方式移交檢方。劉亞仁獲釋離開警局時，再次低頭謝罪。不過現場有民眾對拘留令遭駁回感不滿，更一度情緒激動，向劉亞仁潑咖啡。
商場持利器追襲學生狂男落網
本港再有商場驚現持利器追擊狂徒，一名中三男學生昨在黃大仙一商場食肆內與一男子爭執，被對方持餐叉追襲，嚇得途人雞飛狗走，學生跑回學校求助；大批警員接報到商場，持盾牌搜捕。警方至傍晚以涉嫌藏有攻擊性武器罪...
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外交部：對話大門始終敞開 美媒：布林肯18日訪華 將晤秦剛亦可能會見習近平
消息指美國國務卿布林肯將於下周訪華，據美聯社報道，布林肯本月18日在北京會見中國高級官員，其中包括外交部長秦剛，可能還會見國家主席習近平。若消息確實，將成為2018年以來美國訪華的最高層官員。在北京，...
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不當處理機密文件面臨7宗罪 首位前總統被聯邦法庭指控 特朗普：美國黑暗的一天
尋求明年再競逐大選的美國前總統特朗普官司纏身，面臨第2宗刑事起訴。據報他因在佛羅里達州的海湖莊園內處理機密文件不當，面臨7項刑事罪名，將於下周二下午到邁阿密的聯邦法院應訊，亦成為美國歷來首位被聯邦刑事...
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澐璟連錄3房戶成交
啟德區近期連番錄大額成交，最新由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的澐璟，昨日連環錄3房戶成交，成交呎價均在3.1萬水平以上。澐璟昨日連環售出2伙3房戶，其中位於6座11樓C室，面積902方呎，屬3房...
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憧憬內地推經濟措施 恒指漲90點連升2周
內地5月PPI按年跌4.6%，跌幅大過市場預期，連跌8個月，惟市場憧憬內地隨時出招刺激經濟，港股昨日表現反覆向上，恒指最多曾升164點，全日收報19389點，升90點，大市成交866億元。科技股靠穩撐...
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哥帥妥協誓圓冠夢 歐聯爭霸藍月必得「米」
執教生涯初期兩奪歐聯錦標的哥迪奧拿，離開巴塞隆拿後花了11年仍未取得第3冠，兩年前帶領曼城殺入決賽亦功虧一簣。這名在戰術和風格上相當執着的西班牙籍領隊，今屆為了再捧大耳朵盃終於妥協，放棄無鋒陣靠中鋒艾...
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56歲輕皺紋冇膠味自爆從來唔Keep 陳法蓉反擊李婉華 《一舞傾城》唔係童話故仔
陳法蓉（Monica）相隔6年再拍港劇《一舞傾城》，由於劇情惹爭議引來不少負評，李婉華就在網台狠批劇集不斷強調「賣處」，又多色情鏡頭，非常教壞細路。Monica就作出反擊，認為只是反映現實。另外，56...
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李純恩 - 電訊漫遊｜好好過日子
香港人去大陸有一個不習慣的地方是有些在香港用開的社交網站，到了大陸之後就用不到了，比如Facebook，比如Instgram，比如WhatsApp，比如YouTube。這些網站在大陸是收不到的，這些網...
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仲達 - 安頌弱組爭勝｜頭號目標
第八場三班一六○○米。某個班次、某個途程的馬，實力到底高不高，很難一概而論，嚴格計是「每一水」都不同。以田草三班千六米為例，近期若果有「晴王」、「桃花雲」、「隱形翅膀」、「越駿歡欣」當中幾匹在場的話，...
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