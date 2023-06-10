56歲輕皺紋冇膠味自爆從來唔Keep 陳法蓉反擊李婉華 《一舞傾城》唔係童話故仔

■Monica稱同「沙律媽」一樣重情重義，但就唔及對方精明及八面玲瓏。

■李婉華跟林子博及杜挺豪主持網台節目，批評《一》劇狂講「賣初夜」，教壞細路。

■劇中陳星妤演的「KK」，被袁潔儀飾演的母親強迫「賣初夜」。

■Monica跟一班後輩演員合作愉快，戲裏戲外都好感情。

■Monica跟首度合作的唐文龍演夫妻，對方私底下不停口花花讚她。

■Monica同「沙律媽」一樣重情，跟閨密蔡少芬、朱茵和洪欣關係多年不變。

■Monica連身材都多年不變，但她強調好懶唔做運動。

■1989年Monica參選港姐奪冠，流行髮型在「沙律媽」身上重現。

■Monica為老父一度推拍《一》劇，很珍惜父女相處時間。

■《一》劇製作人王晶還擊李婉華過氣兼「戲屎」，兩人隔空罵戰。

陳法蓉（Monica）相隔6年再拍港劇《一舞傾城》，由於劇情惹爭議引來不少負評，李婉華就在網台狠批劇集不斷強調「賣處」，又多色情鏡頭，非常教壞細路。Monica就作出反擊，認為只是反映現實。另外，56歲的Monica被讚keep得好，訪問當日記者跟她近距離接觸，輪廓自然唔覺有醫美痕跡，這位1989年港姐冠軍大方認老之餘，更自爆自己從來唔keep，更非常偏食，即天生麗質，大家恨唔到。 採訪：杜杜攝影：譚志光 服裝：COVEN GARDENMonica繼2017年《賭城群英會》再拍港劇，最初為了陪86歲爸爸曾推卻王晶邀請，「第一次搵我就推咗，嗰時啱啱返香港過年疫情比較差，唔捨得離開爸爸，想喺香港陪佢咪推咗，過咗幾個月，佢哋再搵我話疫情推遲咗未開，問我有冇興趣睇吓劇本，睇咗5集覺得幾過癮，有搞笑又有姊妹情，好濃厚90年代港風感覺，我都係90年代人，成件事都幾係我。」等觀眾判斷鍾唔鍾意Monica一直都有上網睇網民留言，好開心播出後反應好熱烈，「話好開心見到我再出現熒光幕，又覺得我做得好，好靚女，呢啲（讚賞）都唔係必然，要感恩，第一，我收人工，哈哈！第二，又多咗咁多人讚我，都係賺返嚟。」當然她亦有留意因為露骨劇情引起的負評，「當然會有唔同意見，每個人都有鍾意或者唔鍾意嘅嘢，好嘅意見我一定會接收！」談到李婉華在網台節目《豪華博客》批評該劇瘋狂提及「賣處女初夜」，教壞細路，Monica就認為只是反映現實，而且並非合家歡時段播放，「9點半係家長指引時間，劇集以夜總會為題材，同埋鍾少雄導演及晶哥講畀我哋聽係真事，真係有媽媽話唔好嘥咗佢，不如賣咗佢，做戲都係想反映現實啫！蔡潔同我講有朋友做呢行，好多年冇聯絡都打畀佢講『我哋嗰陣真係咁樣』，劇集唔係童話式故仔，有現實因素。」Monica覺得劇集有追看性，坦言由觀眾判斷喜唔喜歡，冇話啱定唔啱。又稱：「好鍾意睇網民寫咩，有時睇到劇集嘅po會有2,000幾人留言。」憧憬愛情唔急搵對象56歲的Monica獲觀眾大讚好靚外，連劇中「老公」唐文龍亦不時借朋友把口冧她，「佢好搞笑，成日話啲friend同佢講，『開心我可以同你合作，話你好正呀』，我就讚佢啲friend有品味，哈哈！」Monica強調冇特別keep，嚴重偏食的她更只食肉及甜品，蔬菜生果欠奉，亦不愛做運動，她感激父母遺傳了良好基因，「我老定咗，年輕嗰陣啲人覺得我個樣好成熟，o依家到咗成熟時就覺冇變！都係以前個樣，呢個係賺咗。」Monica認為保持年輕心態好重要，蔡少芬等經常指她有童心，「話我好細路仔，好鍾意幻想，會諗吓可以有咩特異功能，識得透明又點，識得讀心術又點。」她又坦言睇電視覺得自己真係老咗，「無可否認真係一個『沙律姐』或者『沙律媽』嚟。」其前經理人讚她「你喺呢個年紀已經係靚」，49歲的蔡少芬又跟她說，「到你呢個年紀好似你咁嘅樣，我都唔知幾開心」，Monica笑言可以優雅地老去亦係好事。拍過數次拖，甚至到談婚論嫁地步的Monica，承認對愛情仍有憧憬，「每次拍拖都會問『你係咪會娶我㗎？唔係就唔好同我拍拖，唔想嘥時間』，但要我愛上一個人唔容易。」現階段她對拍拖好隨緣，「遇到令我覺得兩個人比一個人好嘅人，我絕對會拍拖，但我已10幾年冇拍。」她又稱遇唔到好鍾意嘅人，唔會心急去搵，亦唔會覺得一世人一定要嫁一次。「話唔定寶物沉歸底我會嫁呢，或者最後都係一個人，o依家一個人都幾自在，又冇覺得好孤單，有好多好朋友又有屋企人。」