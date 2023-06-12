泰妍港騷晒潮語 帶蕉上台粉絲讚可愛

泰妍於晚上7時正準時開騷，並穿上一身黑皮長裙型格登場，唱出《INVU》、《Can't Control Myself》等歌曲。當現場一響起《INVU》時，所有粉絲配合應援口號，全場勁high。
及後泰妍又換上多套歌衫，又即場示範最新廣東話潮語，向fans說：「Hong Kong SONE世一」，令台下粉絲尖叫不斷。另外，泰妍透露在酒店吃了一頓很好的晚餐，她發覺香蕉超好味，所以前晚特別攜蕉上台，令粉絲大讚可愛！
日本福島第一核電廠核廢水排海設施，今日起試運行，觸發污染海洋生態憂慮。香港對日食品進口，將加辣應對，環境及生態局局長謝展寰表明，如日本排放核廢水，不排除增加禁止進口的水產來源地，即管制涵蓋的縣會比現時...
2023-06-12
連接深圳和中山的深中通道海底隧道段，是全球最長最闊的鋼殼混凝土沉管隧道，於昨早成功完成合龍對接。深中通道預計明年通車，屆時來往深圳及中山的車程，將由2小時縮短至約半小時。深中通道是粵港澳大灣區核心交通...
2023-06-12
北約今起展開成立以來最大規模的空中軍事演習。這場「空中衞士23」演習由德國空軍主導，來自25個國家的1萬名士兵和250架飛機將參演，旨在模擬成員國遇襲時，北約會採取的應對措施。演習將於今天起至下周五舉...
2023-06-12
啟德區近期連番錄大額成交，最新由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的澐璟，昨日連環錄3房戶成交，成交呎價均在3.1萬水平以上。澐璟昨日連環售出2伙3房戶，其中位於6座11樓C室，面積902方呎，屬3房...
2023-06-10
「六絕月」踏入中旬，市場靜待美國聯儲局議息結果，加上港股近期成交額縮減，市場觀望氣氛濃厚。證券業界人士預計，若短期港股成交額沒有顯著改善，料大市升幅不會太顯著，預計本周恒指在18800至19800點區...
2023-06-12
曼城在周日贏得夢寐以求的大耳朵盃，連同早前摘下的英超和英格蘭足總盃成為史上第8支三冠王，但他們在這場歐聯決賽表現差勁，僅靠中場洛迪卡斯簡迪一箭定江山於土耳其伊斯坦堡1:0險勝國際米蘭。這個三冠王雖然並...
2023-06-12
姜濤與譚旻萱（Mandy）、岑珈其出席預防HPV微電影《與HPV的距離》首播會，姜濤與Mandy在會上分享拍攝時趣事，姜濤指拍攝時撞正學生旅行，笑指學生很有潛質追星，而他又指拍攝前或過程提到HPV時會...
2023-06-12
內地與香港自2月起恢復全面通關後，我已多次往返內地與香港，整體感覺非常便利，毋須隔離和快測，而過關時間也能很好的控制。但是，每次過關仍需進行俗稱「黑碼」的出入境健康申報。隨着生活步入常態，近來陸續有聲...
2023-06-12
第八場三班一六○○米。某個班次、某個途程的馬，實力到底高不高，很難一概而論，嚴格計是「每一水」都不同。以田草三班千六米為例，近期若果有「晴王」、「桃花雲」、「隱形翅膀」、「越駿歡欣」當中幾匹在場的話，...
2023-06-10