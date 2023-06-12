泰妍港騷晒潮語 帶蕉上台粉絲讚可愛

■泰妍唱出多首經典歌曲。

韓國長壽女團少女時代的隊長泰妍暌違5年後，終於重臨香港會fans，前晚假亞洲博覽館Arena舉行個人演唱會《The ODD Of LOVE in HONG KONG》。有SONE（少女時代fans名稱）在3點前已抵達場館派發應援物品。泰妍於晚上7時正準時開騷，並穿上一身黑皮長裙型格登場，唱出《INVU》、《Can't Control Myself》等歌曲。當現場一響起《INVU》時，所有粉絲配合應援口號，全場勁high。及後泰妍又換上多套歌衫，又即場示範最新廣東話潮語，向fans說：「Hong Kong SONE世一」，令台下粉絲尖叫不斷。另外，泰妍透露在酒店吃了一頓很好的晚餐，她發覺香蕉超好味，所以前晚特別攜蕉上台，令粉絲大讚可愛！