許志安哥哥參加《中年2》 冇向細佬取經

■呂良國（左）與許志偉參加《中年好聲音2》。

《中年好聲音2》昨日進行首輪海選面試，參賽者中不乏藝人、圈中人的親友，包括許志安哥哥許志偉、呂良偉弟弟呂良國、戚黛黛、黃劍文、顏仟汶、前港姐關伊彤、《最佳拍檔》光頭仔王嘉明、林若盈等。許志安的八哥許志偉選唱張學友的《忘情冷雨夜》，現年62歲的他，自評面試表現不合格，因太緊張而記錯歌詞又走音，他有問許志安意見，但許志安太忙沒有覆，細佬及弟婦（鄭秀文）不知他參加。62歲呂良國得到哥哥呂良偉的支持希望在這個平台圓夢，因哥哥是藝人令他壓力大。