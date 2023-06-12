許志安的八哥許志偉選唱張學友的《忘情冷雨夜》，現年62歲的他，自評面試表現不合格，因太緊張而記錯歌詞又走音，他有問許志安意見，但許志安太忙沒有覆，細佬及弟婦（鄭秀文）不知他參加。62歲呂良國得到哥哥呂良偉的支持希望在這個平台圓夢，因哥哥是藝人令他壓力大。
許志安哥哥參加《中年2》 冇向細佬取經
許志安的八哥許志偉選唱張學友的《忘情冷雨夜》，現年62歲的他，自評面試表現不合格，因太緊張而記錯歌詞又走音，他有問許志安意見，但許志安太忙沒有覆，細佬及弟婦（鄭秀文）不知他參加。62歲呂良國得到哥哥呂良偉的支持希望在這個平台圓夢，因哥哥是藝人令他壓力大。
福島核廢水排海設施今試運行 港部署大禁日水產驗輻射需時魚生難進口
日本福島第一核電廠核廢水排海設施，今日起試運行，觸發污染海洋生態憂慮。香港對日食品進口，將加辣應對，環境及生態局局長謝展寰表明，如日本排放核廢水，不排除增加禁止進口的水產來源地，即管制涵蓋的縣會比現時...
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來往深圳中山車程將縮至約半小時 深中隧道成功合龍料2024通車
連接深圳和中山的深中通道海底隧道段，是全球最長最闊的鋼殼混凝土沉管隧道，於昨早成功完成合龍對接。深中通道預計明年通車，屆時來往深圳及中山的車程，將由2小時縮短至約半小時。深中通道是粵港澳大灣區核心交通...
2023-06-12
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北約今起聯25國軍事演習 為成立以來最大規模
北約今起展開成立以來最大規模的空中軍事演習。這場「空中衞士23」演習由德國空軍主導，來自25個國家的1萬名士兵和250架飛機將參演，旨在模擬成員國遇襲時，北約會採取的應對措施。演習將於今天起至下周五舉...
2023-06-12
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澐璟連錄3房戶成交
啟德區近期連番錄大額成交，最新由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的澐璟，昨日連環錄3房戶成交，成交呎價均在3.1萬水平以上。澐璟昨日連環售出2伙3房戶，其中位於6座11樓C室，面積902方呎，屬3房...
2023-06-10
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候議息結果 觀望氣氛濃厚 港股本周料呈上落市
「六絕月」踏入中旬，市場靜待美國聯儲局議息結果，加上港股近期成交額縮減，市場觀望氣氛濃厚。證券業界人士預計，若短期港股成交額沒有顯著改善，料大市升幅不會太顯著，預計本周恒指在18800至19800點區...
2023-06-12
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曼城一錘定音首捧歐聯 不完美三冠王
曼城在周日贏得夢寐以求的大耳朵盃，連同早前摘下的英超和英格蘭足總盃成為史上第8支三冠王，但他們在這場歐聯決賽表現差勁，僅靠中場洛迪卡斯簡迪一箭定江山於土耳其伊斯坦堡1:0險勝國際米蘭。這個三冠王雖然並...
2023-06-12
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姜濤拍HPV微電影講對白尷尬
姜濤與譚旻萱（Mandy）、岑珈其出席預防HPV微電影《與HPV的距離》首播會，姜濤與Mandy在會上分享拍攝時趣事，姜濤指拍攝時撞正學生旅行，笑指學生很有潛質追星，而他又指拍攝前或過程提到HPV時會...
2023-06-12
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重新檢視通關防疫 適時研撤「黑碼」申報
內地與香港自2月起恢復全面通關後，我已多次往返內地與香港，整體感覺非常便利，毋須隔離和快測，而過關時間也能很好的控制。但是，每次過關仍需進行俗稱「黑碼」的出入境健康申報。隨着生活步入常態，近來陸續有聲...
2023-06-12
- 辛正兒 - 公園添智慧元素照顧老中青需要｜社論
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仲達 - 安頌弱組爭勝｜頭號目標
第八場三班一六○○米。某個班次、某個途程的馬，實力到底高不高，很難一概而論，嚴格計是「每一水」都不同。以田草三班千六米為例，近期若果有「晴王」、「桃花雲」、「隱形翅膀」、「越駿歡欣」當中幾匹在場的話，...
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