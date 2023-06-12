《中年好聲音》CP值高 打造成大品牌

■《中年好聲音夢想成真》演唱會，令好多熱愛唱歌的人一圓開騷夢。

■曾參加過ViuTV的《肥美人》選舉的李泇霖，亦能參與演唱會。

■第一季的冠亞季軍，工作接到停不了。

昨日《中年好聲音》第二季招募開始，反應如何？套用地產術語是「銷情踴躍」，簡單點講就是非常哄動，逾2,000人報名首輪海選面試已近千人參與。早前TVB總經理（節目內容營運）曾志偉接受訪問時，就用「小兵立大功」來形容第一季《中年好聲音》，意思是低成本高效益，後生仔的用語，即是話CP值極高。《中年》成功可以話係「意料之內又充滿意外」。當初TVB製作此節目初心，是諗到既然後生仔可以參加《聲夢傳奇》一展才華，何不給同樣機會一班「心中團火」未熄的中年人，讓他們圓夢。事實證明這群被視為underdog的中年歌手，在比賽中茁壯成長，愈戰愈勇。他們背後的故事，亦深深打動到觀眾追看，難怪總決賽《登峯之戰》當晚錄得的7天跨平台總收視達到27.3點，超過176萬觀眾收看，媲美去年11月的《傳承·狂歡55︰萬千聲輝賀台慶》，可想而知《中年好聲音》的「性價比」有幾高。為參賽者度身訂造工作難得的地方是比賽結束後，TVB繼續為參賽歌手提供機會圓夢。後日播出的外購劇《天龍八部》，就大膽起用龍婷、丁文俊合唱主題曲《萬水千山縱橫》，片尾曲《倆忘煙水裡》由李佳、羅啟豪演繹。機會不單止留給總決賽的歌手，就連26強已經出局、42歲的「肥美人」李泇霖亦有份分享。之前舉行的《中年好聲音夢想成真》演唱會，她亦有份上台獻唱，一圓多年的心願。李泇霖一直熱愛唱歌，為尋求演出機會，曾參加過ViuTV的《肥美人》選舉，最終由TVB助她圓夢，成功踏上台板。據知，TVB還打算為其他《中年》參賽者度身訂造工作，盡展他們的才能。好似西廚出身的顏志恒，TVB正構思由他夥拍一位中廚，實行中西合璧拍攝飲食節目。至於吳大強、周吉佩等的出路更不用多講，已有不少商演在打他們的主意。相信TVB的策略是將《中年》打造成一大品牌，一直延伸下去，且極有可能推廣至大灣區。第二季海選猛將如雲珠玉在前自然燒旺一班有夢之士報名參賽，這就解釋到昨日第一輪海選面試，報名人數激增逼爆錄影廠的原因。今趟的參賽者更加多樣化，既有來自兩岸四地，更有遠至新加坡的參賽者，不少有幕前經驗，好似參加過《全民造星》的黃劍文、港姐季軍戚黛黛、前TVB藝人關伊彤、經典港片《最佳拍檔》中演麥嘉、張艾嘉囝囝的光頭仔王嘉明、藝人顏少玲（前名顏千汶）、代妻屯門娜娜出征的張迪匡、還有呂良偉細佬呂良國、許志安大佬許志偉。各自有參賽理由，但他們肯定明白到TVB海納百川，提供圓夢的機會。