姜濤拍HPV微電影講對白尷尬

姜濤與譚旻萱（Mandy）、岑珈其出席預防HPV微電影《與HPV的距離》首播會，姜濤與Mandy在會上分享拍攝時趣事，姜濤指拍攝時撞正學生旅行，笑指學生很有潛質追星，而他又指拍攝前或過程提到HPV時會較尷尬，Mandy更大爆導演因此而改劇情。



姜濤受訪被問到對於「AI尹光」翻唱他的《Dear my friend》引起網民熱烈討論，他說幾得意有不同感覺。8月姜濤將舉行演唱會，他透露已完成演唱會的編排，問會否請尹光做嘉賓？他說可以考慮，任何嘉賓及前輩來都開心，不過人選有待商量。同場Mandy表示與姜濤再合作覺得好玩，他們很多時為打波不吃飯。