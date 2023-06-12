何超儀爆老公有「好棘」的病 陳子聰血管撕裂 曾昏迷20多日

■陳子聰去年8月還陪超儀出席活動。資料圖片

■何超鳳（左五）舉辦活動，何家各房仔女齊心撐場。

■倪晨曦盛裝現身慶祝典禮。

■楊紫瓊與何超鳳在活動上碰頭。

■韓星池昌旭（右）與GOT7成員BamBam現身，令粉絲大叫。

何超儀前日出席家姐何超鳳舉辦活動時，突然向傳媒大爆老公陳子聰身體好弱之餘更指他患上「好棘」的病，其後獲知原來陳子聰於去年在澳洲發生嚴重意外，發現有幾條血管撕裂導致嚴重內出血，手術後更昏迷20多天，命懸一線。由已故國際時尚大師Karl Lagerfeld（老佛爺）所設計的THE KARL LAGERFELD MACAU前日在澳門上葡京綜合度假村舉行慶祝典禮，澳門博彩控股有限公司主席兼執行董事何超鳳以主人家身份率先現身黑地氈。近年何家各房成員甚少露面，難得家族有喜事，何家成員包括二房的何超瓊、何超蕸、何超儀；三房何超雲、何猷啓；四房則有四太梁安琪、何超欣、何猷君與太太奚夢瑤及何猷亨一齊現身撐何超鳳，超雲更首次拖未婚夫Douglas現身，兩人表現恩愛。澳洲探親期間突發病何超儀帶新相機為家人拍照，問及陳子聰為甚麼不來？她說子聰很忙唔得閒，但之後她受訪透露老公現時身體弱，爆出7年前傳患上肝病的陳子聰近期患上「好棘」的病，不過家姐的大喜日子不想多講。經了解後，去年9月超儀在港開騷，當時兩公婆更同台演出，完成演唱會後，超儀到釜山出席電影節，子聰回澳洲探父母，不過在澳洲期間，子聰開車載其80多歲的父親到醫院做身體檢查時突然肚痛，即時入院檢查，發現有幾條血管撕裂導致嚴重內出血，故馬上進行手術，超儀即時停工飛到澳洲照顧丈夫。由於子聰的血管很薄，做完手術之後下半身癱瘓了兩個多月，再加上尿管斷裂及身體出現很多問題，令他嚴重暴瘦。請看護24小時照顧超儀去年12月安排老公返港就醫，雖然有很多手術未做及有後遺症，幸子聰今年1月已可以行走，但可惜有相關接駁的手術在香港不能做，4月超儀安排老公到美國做手術，在當地逗留3星期，經檢查後發現子聰不適合做手術，所以又再安排他回港休養，超儀為此心情大受影響，目前安排24小時看護在家照顧老公，她更為老公減少工作，暫時不會拍新戲。同場奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle）出席慶祝典禮，Michelle表示很久沒來澳門，她說住酒店最緊要有香檳、紅酒和馬來西亞小食；另外，韓星池昌旭與GOT7成員BamBam現身令fans即瘋狂大叫。