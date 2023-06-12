黃智雯劇透會反摑吳岱融16巴

■吳岱融玩遊戲時好活潑。

湯洛雯（靚湯）、黃智雯、劉佩玥及吳岱融等，昨日到深水埗出席新劇《隱門》宣傳活動，黃智雯在劇中一直被爸爸吳岱融毒打，令觀眾戥她慘，她透露之後會反擊，更會掌摑吳岱融16巴：「佢話『阿女，睇咗咁多集。觀眾應該好想睇你大反擊，你即管打，打到手軟』，我打完之後我隻手不停震。」至於靚湯在劇中亦被張國強摑了12巴，她指現實中父親湯鎮宗只會因功課的問題而打她手板，不會掌摑她，問到未婚夫馬國明得知她被摑後會否心痛，靚湯就笑言沒有：「我有話佢聽拍呢幕，佢話幾好發揮，仲話想幫我練戲。」