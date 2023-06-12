鄺潔楹參與扶貧活動 與小朋友提早慶端午

■香港各界扶貧促進會會長兼召集人蔡加讚（中）為善不甘後人。

香港各界扶貧促進會會長兼召集人、星島新聞集團主席蔡加讚與鄺潔楹出席《樂在社區關愛行動-各界凝聚愛在端午》活動，他們與現場200位低收入家庭的小朋友提早慶祝端午節。鄺潔楹頗受小朋友歡迎，她表示可能因小朋友有收看《愛·回家之開心速遞》，還以劇中角色名稱呼她，證明這部劇好「入屋」。鄺潔楹透露6月底與總經理曾志偉、周奕瑋及余思霆到日本拍旅遊節目，將在日本度過生日，她笑言：「7月2日是我31歲生日，要勤力好好保養先得，身形細粒都有好處，睇落後生一點！」被問是否已準備三點式泳衣？她笑言要交給余思霆，因身材不夠對方好，已準備了潛水衣。說到她在劇集《一舞傾城》的演出獲讚，鄺潔楹表示好多人讚她演技有進步，對於演員是最大鼓舞，雖然很多觀眾留意SM這場戲，但起碼有話題帶給大家。