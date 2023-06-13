《黑豹2》男星「納摩」涉性侵女色士風手

42歲墨西哥男星Tenoch Huerta憑《黑豹2：瓦干達萬歲》「納摩」一角為觀眾熟悉，更將參演《復仇者聯盟5》。不過最近墨西哥色士風手Maria Elena Rios在社交網發文指控Tenoch是「性掠奪者」。



Maria發文指控墨西哥反種族主義組織Poder Prieto在她離開該組織時保護涉及多宗暴力性侵的成員Tenoch，該組織在《黑豹2》上映期間要求她封口，別對外透露有關Tenoch涉性侵的消息。有網民直接詢問她是否受害人，Maria坦言自己被對方性侵，而且還有其他受害人。當有人質疑她為何不報警求助？Maria指對於Tenoch因扮演受歡迎電影角色而受到愛戴，是很難談論其虐待和權力濫用的一面。

