余潔滢性侵場面點到即止

林耀聲、顏卓靈、余潔滢、李燦琛等昨日出席電影《我也是》開鏡活動，余潔滢飾演其中一個被林耀聲性侵的受害者，她透露在戲中起關鍵作用，因為警方是透過她才拉到林耀聲。



余潔滢表示戲中的性侵場面不會有太多裸露，事前與劇組已有溝通，「我和林耀聲之前合作過拍MV，當時好sweet，但今次就不同，不會有親熱場面，點到即止。今次是我第一次拍電影，角色很有挑戰性，劇情沉重，角色有情緒問題和後遺症，我已經與演戲老師一起研究，都有少少壓力。」又說無問姐姐余香凝意見，指姐姐懷孕要好好安胎，並透露預產期是9、10月，但未知BB性別。

