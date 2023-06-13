商天娥有老公炮製愛心餐盒

近年少有幕前演出的商天娥（娥姐），大部份時間跟老公及朋友到處旅遊兼品嚐美食，由於太過為食，娥姐早前做身體檢查時發現有肝脂問題，幸好改變生活習慣及恆常運動，加上配合服用維特健靈保健品慢慢紓緩問題。

娥姐發現有肝脂問題後，開始服用健肝產品，但試用過很多健肝產品的功效也不大顯著。直至有朋友介紹她服用維特健靈「健肝寶」後，感覺到自己面色變好，再做檢查時再沒有發現肝脂問題。



最近該品牌有新宣傳，娥姐即飛回香港幫忙，以用家身份推介給有需要的朋友。拍攝當日，娥姐面對一枱美食，不禁垂涎三尺險「失守」，更與工作人員分享火雞烹調法及大談美酒美食的最佳配搭，不過吃飯時，原來娥姐的健康餐盒由老公親自炮製，娥姐老公並全程貼心照顧！