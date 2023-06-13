商天娥有老公炮製愛心餐盒

娥姐發現有肝脂問題後，開始服用健肝產品，但試用過很多健肝產品的功效也不大顯著。直至有朋友介紹她服用維特健靈「健肝寶」後，感覺到自己面色變好，再做檢查時再沒有發現肝脂問題。
最近該品牌有新宣傳，娥姐即飛回香港幫忙，以用家身份推介給有需要的朋友。拍攝當日，娥姐面對一枱美食，不禁垂涎三尺險「失守」，更與工作人員分享火雞烹調法及大談美酒美食的最佳配搭，不過吃飯時，原來娥姐的健康餐盒由老公親自炮製，娥姐老公並全程貼心照顧！
政府一再表明會收回粉嶺高球場部份土地興建公營房屋，此舉或令香港失去舉行國際高球大賽盛事的機會。城規會開始聆聽各界對收地建屋計劃的意見，沙特阿美賽代表罕有來港出席並發表意見，指若政府收回高球場部份土地，...
2023-06-13
國家主席習近平昨午在北京人民大會堂，與洪都拉斯總統卡斯特羅舉行會談，是兩國元首在3月建立外交關係後的首次會面。習近平歡迎卡斯特羅對中國進行國事訪問，形容開啟了中洪關係新的歷史篇章，又提到卡斯特羅是洪都...
2023-06-13
澳洲新南威爾士州周日發生巴士翻側事故，造成至少10人死亡，25人受傷，涉事巴士司機被控10項危險駕駛致死罪。事故地點獵人谷是當地舉辦婚禮熱門地方，據報當時巴士正載着婚禮賓客回程。這宗嚴重巴士翻側事故發...
2023-06-13
新地旗下屯門NOVO LAND 2A期首輪銷售報捷後，發展商積極部署，料日內公佈銷售安排，周內進行次輪銷售。新地代理總經理陳漢麟表示，項目預計24小時內公佈銷售安排，預計周末進行次輪銷售，項目首輪銷售...
2023-06-13
市場觀望美國本周議息結果，港股表現牛皮，全日高低波幅僅185點。承接美股上周造好，恒指昨日高開51點，收報19404點，升14點，大市成交額再縮減至803億元，較上日少7.3%。有分析預計，港股將持續...
2023-06-13
網球名將杜高域於周日法國網球公開賽男單決賽直落3盤擊敗挪威新星魯迪封王，收穫生涯第23座大滿貫冠軍，超越拿度成男單史上最多。由於其兩大宿敵費達拿和拿度均已經或預計即將退休，故論成就，杜高域幾可肯定必成...
2023-06-13
今年「520」，40歲關楚耀（Kelvin）向拍拖6年，前空姐兼「網紅女神」Joann求婚成功，他激讚未婚妻唔重視物質生活，更改變他變得貼地。網民對準關太都好有興趣，揶揄「女大18變」，特別想見佢真身...
2023-06-13
人口老化日趨嚴峻，65歲或以上長者人數佔整體人口逾20%，但安老院舍宿位不足，為了鼓勵發展商在私人發展項目中興建及營運安老院，政府決定月底放寬現行鼓勵計劃，不再限制每幅地可獲豁免地價的合資格安老院舍數...
2023-06-13
第八場三班一六○○米。某個班次、某個途程的馬，實力到底高不高，很難一概而論，嚴格計是「每一水」都不同。以田草三班千六米為例，近期若果有「晴王」、「桃花雲」、「隱形翅膀」、「越駿歡欣」當中幾匹在場的話，...
2023-06-10