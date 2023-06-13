跟細11年未婚妻學做慳家貼地人 關楚耀帶笑回應「老婆」整容 我開心咪得囉

攝影：譚志光 服裝：WANAB
場地：glasshouse@ K11 Musea
在新劇《一舞傾城》中飾演富二代「Marco哥」的關楚耀入型入格。14年前他曾少年輕狂闖禍，經歷教他成長，學會珍惜身邊人和事，「好多謝公司將咁重要及立體角色畀我發揮，劇中有好多吵架戲，好有挑戰。」他透露開劇前有段小插曲，因為喺香港玩越野單車受傷搞到斷骨要接受手術，有諗過放棄，「老婆」（未婚妻）鼓勵他唔好嘥咗機會，更陪他跛住返內地拍攝，「好彩有佢，酒店隔離期間沖涼、着衫都要『老婆』貼身照顧，開工時莊思敏、楊明等幫手拖篋。」他有感而發：「o依家梗係要腳踏實地生性做人啦，拍劇、唱歌、自家品牌服裝生意、商演等乜都要做，難得呢個時候仲有得做，以前機會多，唔做冇所謂，嘥咗太多機會，但冇以前嘅經歷唔會有o依家自己，否則可能繼續吊兒郎當。」
戒死充坐商務位
阿關突然識諗，原來受Joann影響：「佢雖然細我11年，但女仔思想較成熟，我智商唔高，哈……所以好夾得嚟，反而喺佢身上學到簡單，以前我冇錢都要充，為有型，搭飛機要坐商務位，又要着好啲；o依家坐經濟艙，將機票差價留返嚟交吓水、電、煤都好；食買會用盡coupon優惠，甚至踢拖落街，一齊食碗魚蛋粉、行吓超市都開心。」他眼中Joann唔係「港女」只係平凡女仔：「佢冇要求我送啲乜，如果佢要求物質就唔會揀我啦，我只係畀到愛情佢，父母唔係大家想像中咁有錢，我只係一個鍾意唱歌及演戲嘅普通人，好耐冇使父母錢要靠自己，尤其婚後一闊三大要搵錢養家。」
未婚妻甜叫關伯
一提到未婚妻，關楚耀就眉飛色舞，不斷同記者分享生活趣事：「我哋成日互寸，我受傷時由佢扶上扶落，佢好招積話『我最鍾意幫老人家，小心啲阿關伯……』我就（幸福）話『得喇唔好嘈生晒』；平日我煮飯，佢洗碗，生活上好配合。」他又說能夠遇到一個可以乜都講嘅人，感覺好舒服，「最得意喺佢面前，我可以做返小朋友咁開心，未曾遇過一個能互相信任及相愛嘅對象，既然咁難得就要好好把握，所以『嫁』咗畀佢。」阿關預計年底和家人到帶有夏日色彩嘅地方舉行簡單婚禮，原先他打算過兩年二人世界再造人，但Joann叮囑他年紀漸大要盡快做爸爸，唔想佢60幾歲時，子女仲未成年。