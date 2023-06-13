跟細11年未婚妻學做慳家貼地人 關楚耀帶笑回應「老婆」整容 我開心咪得囉

質疑整容■Joann是前空姐，網民認為她五官千變萬化，近照同舊照完全唔同樣。

親力親為■阿關除做幕前，仲創立自家服裝品牌，親力親為宣傳。

入型入格■《一舞傾城》中阿關飾演「Marco哥」狂媾舞女陳星妤，富二代入型入格。

獨家合照■關楚耀自稱對感情一向專一，覺得能搵到一個互相信任及相愛嘅對象好難得。

求婚成功■關楚耀於「520」日子求婚成功，40歲終於封盤。

死充生活■關楚耀IG內，有多張昔日坐商務位打卡相。

炒車受傷■阿關拍《一舞傾城》前曾炒單車受傷，幸獲女友貼身照顧。

痛定思痛■14年前，關楚耀曾於日本闖禍。

今年「520」，40歲關楚耀（Kelvin）向拍拖6年，前空姐兼「網紅女神」Joann求婚成功，他激讚未婚妻唔重視物質生活，更改變他變得貼地。網民對準關太都好有興趣，揶揄「女大18變」，特別想見佢真身，阿關帶笑力撐：「仲提？唔好咁老土啦，我開心咪得囉。」訪問期間完全feel到準人夫有幾開心，老婆前老婆後稱呼未婚妻，更大方分享相處甜蜜事，難怪佢話好開心可以「嫁」畀對方。 採訪：方騫平攝影：譚志光 服裝：WANAB場地：glasshouse@ K11 Musea在新劇《一舞傾城》中飾演富二代「Marco哥」的關楚耀入型入格。14年前他曾少年輕狂闖禍，經歷教他成長，學會珍惜身邊人和事，「好多謝公司將咁重要及立體角色畀我發揮，劇中有好多吵架戲，好有挑戰。」他透露開劇前有段小插曲，因為喺香港玩越野單車受傷搞到斷骨要接受手術，有諗過放棄，「老婆」（未婚妻）鼓勵他唔好嘥咗機會，更陪他跛住返內地拍攝，「好彩有佢，酒店隔離期間沖涼、着衫都要『老婆』貼身照顧，開工時莊思敏、楊明等幫手拖篋。」他有感而發：「o依家梗係要腳踏實地生性做人啦，拍劇、唱歌、自家品牌服裝生意、商演等乜都要做，難得呢個時候仲有得做，以前機會多，唔做冇所謂，嘥咗太多機會，但冇以前嘅經歷唔會有o依家自己，否則可能繼續吊兒郎當。」戒死充坐商務位阿關突然識諗，原來受Joann影響：「佢雖然細我11年，但女仔思想較成熟，我智商唔高，哈……所以好夾得嚟，反而喺佢身上學到簡單，以前我冇錢都要充，為有型，搭飛機要坐商務位，又要着好啲；o依家坐經濟艙，將機票差價留返嚟交吓水、電、煤都好；食買會用盡coupon優惠，甚至踢拖落街，一齊食碗魚蛋粉、行吓超市都開心。」他眼中Joann唔係「港女」只係平凡女仔：「佢冇要求我送啲乜，如果佢要求物質就唔會揀我啦，我只係畀到愛情佢，父母唔係大家想像中咁有錢，我只係一個鍾意唱歌及演戲嘅普通人，好耐冇使父母錢要靠自己，尤其婚後一闊三大要搵錢養家。」未婚妻甜叫關伯一提到未婚妻，關楚耀就眉飛色舞，不斷同記者分享生活趣事：「我哋成日互寸，我受傷時由佢扶上扶落，佢好招積話『我最鍾意幫老人家，小心啲阿關伯……』我就（幸福）話『得喇唔好嘈生晒』；平日我煮飯，佢洗碗，生活上好配合。」他又說能夠遇到一個可以乜都講嘅人，感覺好舒服，「最得意喺佢面前，我可以做返小朋友咁開心，未曾遇過一個能互相信任及相愛嘅對象，既然咁難得就要好好把握，所以『嫁』咗畀佢。」阿關預計年底和家人到帶有夏日色彩嘅地方舉行簡單婚禮，原先他打算過兩年二人世界再造人，但Joann叮囑他年紀漸大要盡快做爸爸，唔想佢60幾歲時，子女仲未成年。