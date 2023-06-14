首出快歌大膽挑戰女歌男唱 冼靖峰聞鄭則仕拍劇要求高壓力大

■Archie希望《BUG FIX》能夠給人減壓作用，聽完會心情好。

■Archie去年拍內地劇《戀戀紅塵》曾爭取唱插曲，今次拍《神》劇亦會嘗試搵機會。

■Archie最近亦嘗試做主持，跟潘靜文合作主持全新音樂節目《J Music》。

■由於《BUG FIX》是快歌，Archie緊張現場演繹時要配合舞蹈。

■Archie在《神耆小子》跟鄭則仕合作外，還有蕭正楠和樊亦敏等。

冼靖峰（Archie）由參加《聲夢傳奇》開始，都是唱抒情慢歌為主，最近推出第二首單曲《BUG FIX》終嘗試快歌，原來這才是他平日愛聽歌曲的類型，不過錄製過程絕不容易，但他仍想接受挑戰。另外，Archie有機會跟大前輩鄭則仕合作新劇《神耆小子》，令他既興奮又緊張。採訪：杜杜 攝影：譚志光髮型︰Hugo Poon@private i salon化妝︰King Yip@King’s Makeup場地︰Studio MetaArchie鍾意聽刺激感強勁的歌曲，所以就同監製講做一首近似自己聽的歌，「搵到首超級好聽嘅demo，但係Tomy（本屆《造星V》參加者，作曲何家銘）本身作畀女仔唱，試過降key但唔係嗰回事，監製問我敢唔敢挑戰照唱，我話『敢呀，嚟吖』。」新歌花雙倍時間錄製Archie接受這個挑戰，結果較第一首多花一倍時間製作，「第一首歌《一個的幸運》錄咗3個section，但係呢首歌錄咗8個section，錄先發現好多要用假聲，但用假聲去唱晒會變到好薄，要決定真聲假聲點分佈，每次錄完監製Adram Chan都畀啲歌我聽，參考吓其他歌手點咬字同理解把聲，好得意再錄把聲真係有唔同，去到第8個section諗住只係錄和音，我多口問句試吓錄多次主音，結果佢哋話唔同咗好多，不如唱埋落去，o依家大家聽到純粹係第8個section嘅嘢嚟。」另外，Archie在戲劇上也有新挑戰，就是首次跟大前輩鄭則仕合作新劇《神耆小子》，令他戰戰兢兢，「佢做過好多經典角色，又好少返TVB拍劇，所以好難得同到佢合作，監製話佢好高要求，準備工夫一定要做足，演技上嘅嘢真係做唔到佢唔會怪你，叫我要喺前輩身上學多啲，而且今次唔同《青春本我》係正劇，對白多好多，所以壓力好大，但係難得有機會，就做到最好為止。」