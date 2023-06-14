陳曉東最快明年開演唱會

陳曉東（東東）昨到電台宣傳新歌《燒光了火柴》，他指歌曲是《劃火柴》延續篇，但並非刻意，收到兩份歌詞，二選一最後選了此歌詞。



東東表示此歌講述人生有閱歷後更加會心微笑及坦然，笑言下次造歌可改名《打火機》。有粉絲不停叫他開演唱會，談到他應是首位被迫開演唱會的歌手，「我有接洽中，但今年場地爆滿，估計最快明年才有紅館期。」



東東下半年因留港造新歌而推掉幾部新戲及綜藝節目，他笑言值得，認為能做喜歡做的事不可直接衡量，希望將唱歌品牌做得更好。