薛影儀升呢做一姐 新歌累積30萬點擊率

薛影儀（阿儀）新歌《爸爸爸爸我愛你》累積30萬點擊率，正式成為亞洲心動娛樂「一姐」，她以師姐身份歡迎女子跳唱組合JARA及來自馬來西亞的劉漢傑加盟，活動上劉漢傑獻花給師姐，兩人期待跟對方合作。



阿儀接受「升呢」一姐，她說心情一般，還指有加人工。問到給師弟妹的貼士？她說加油及努力。經理人林寶玉指阿儀將與劉漢傑合唱新歌及拍時裝網劇，阿儀的角色做回自己，由平凡女子至參加選美的經歷，希望帶出鼓勵訊息。但阿儀不知自己演甚麼角色，要着泳衣也沒問題，因最近跑步瘦了，她試過吊威吔，覺好玩而鍾意拍古裝劇，但沒特別想合作的演員。對於亞視台慶沒被安排表演，她沒不開心。