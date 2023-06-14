■碧咸把簽名足球送贈給瑛太。

英國前球星「萬人迷」碧咸（David Beckham）最近與太太Victoria、細仔Cruz及細女Harper Seven到了日本東京度假，原來碧咸還有任務在身，就是出席代言活動，前晚電影《怪物》男星瑛太在社交網公開與碧咸的合照，並留言稱獲碧咸送贈簽名足球，不過其Eita（瑛太）的名字卻寫成Eiga，他解釋不是碧咸的錯，是他自己發音不準，更笑稱要改名做Eiga！瑛太又提到主演的電影《怪物》在康城影展獲得最佳劇本及酷兒金棕櫚獎，都令他很開心。此外，日前碧咸公開多張在東京坐JR、食拉麵及遊覽的照片，相當貼地。