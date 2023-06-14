瑛太又提到主演的電影《怪物》在康城影展獲得最佳劇本及酷兒金棕櫚獎，都令他很開心。此外，日前碧咸公開多張在東京坐JR、食拉麵及遊覽的照片，相當貼地。
碧咸瑛太東京喜相逢
瑛太又提到主演的電影《怪物》在康城影展獲得最佳劇本及酷兒金棕櫚獎，都令他很開心。此外，日前碧咸公開多張在東京坐JR、食拉麵及遊覽的照片，相當貼地。
非常手段 建造運輸業准輸入2萬外勞
香港面對勞工短缺愈趨嚴重，政府昨日公佈建造業和運輸業輸入勞工計劃，外勞配額上限共2萬人，其中建造業佔1.2萬人，運輸業佔8000人，涵蓋航空業10個工種、小巴以及客車司機。建造業輸入勞工，會優先適用於...
2023-06-14
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31中國企業列美出口管制名單
美國政府周一將43個實體列入出口管制名單，其中包括31個中國實體，指他們參與培訓中國軍事飛行員和從事其他威脅美國國家安全的活動。中國外交部批評，美方濫用國家力量，無理打壓中國企業。是次受到管制的公司包...
2023-06-14
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烏方反攻收回7條村莊 俄軍再炸烏市致多人傷亡
烏克蘭中部城市克里維里赫周二凌晨遭導彈襲擊，造成至少10人死亡，28人受傷。首都基輔上空亦有導彈被擊落。烏軍近期展開反攻，表示已在東南部地區重奪7個村莊的控制權，部隊在東部重鎮巴赫穆特將戰線推進數百米...
2023-06-14
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弦岸首批50伙入場價531萬
市區單幢式住宅掀起推盤潮，莊士中國發展位於鴨脷洲弦岸先揭起序幕，昨日公佈首張價單，涉及50伙，折實平均呎價26862元，折實入場費約531萬，項目今日起開放示範單位供參觀及進行收票。弦岸首批推出50伙...
2023-06-14
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傳內地有意刺激經濟 減息撐樓市谷內需
在房地產市場走弱和全球需求降溫之際，中國正考慮推出一籃子措施刺激經濟。據彭博引述消息人士指，中國正考慮出台一籃子刺激措施，國務院可能最早於周五（16日）展開討論，當中至少包括十幾項旨在支持房地產和提振...
2023-06-14
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橙軍後防讓車馬 格仔兵團天下
今晚歐洲國家聯賽決賽階段4強荷蘭主場對克羅地亞，橙軍於世界盃後2戰僅得1勝1負狀態麻麻，今仗又有兩閘剛出戰歐聯決賽未必披甲，給予格仔軍射手卡拉馬歷數胡機會，一於冷敲4.1倍客勝。荷蘭於歐國聯A4組6戰...
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評劇慘被煽動人身攻擊 李婉華直斥 王晶行為賤格 唔係朋友
已移居加拿大多年的李婉華於網台節目《豪華博客》批評《一舞傾城》「賣處」養家劇情教壞細路，辣㷫負責製作的王晶，出post大反擊恥笑女方「過氣四線」及「TVB屎戲之王」。事隔多日，剛回港的婉華表示唔嬲王晶...
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辛正兒 - 政府又收地又准開大賽 未必能挽回主辦方信心｜社論
政府計劃9月收回粉嶺高球場32公頃用地，其中9公頃土地用來興建1.2萬伙公營房屋，城規會日前就球場用地改劃舉行首場公聽會，支持和反對陣營在申述意見時激烈交鋒。有份贊助10月的沙特阿美石油團體系列賽的代...
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仲達 - 包裝智威贏面最高｜頭號目標
第九場二班一六五○米。踏入季尾，有時揀馬膽不難，但每場要揀齊四選貼士反而難，因為撇除一些實力不足和形勢太差的馬之後，季尾還有不少是狀態已下滑，根本是減分等唞暑之馬。不過換個角度，在根本沒甚對手之下，能...
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