Ian患咽喉炎瞓足幾日 自嘲身體大不如前

■同場出席活動的還有Kayan9896。

■過百名粉絲一早到場舉牌支持Ian。

剛滿30歲的陳卓賢（Ian）昨日出席品牌活動，過百名粉絲舉牌撐場。Ian早前在社交網透露病倒，昨日精神不錯，表示因上呼吸道感染而咽喉炎，笑言之前說話時完全認不出自己把聲，醫生叮囑多休息，因此睡了幾天，連生日也睡在牀甚麼都沒做。問到會否叫公司減工作量？Ian直認近半年多病，可能年紀大身體不如從前，有機會拍《冰上火花》忽冷忽熱而積累。Ian表示會補祝生日，但指媽媽生日加上父親節，會一起慶祝，他已準備禮物給父母，為驚喜而不透露因媽媽會追看新聞，他笑言經常折現再加禮物，坦言偏心媽媽，經常送禮物給她，較少買給爸爸所以較易諗，又笑言媽媽沒要求他送「女友」，等媽媽出聲再諗，相信媽媽想他目前工作為重，最擔心他的身體而經常提他休息。