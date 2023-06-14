評劇慘被煽動人身攻擊 李婉華直斥 王晶行為賤格 唔係朋友

隔空罵戰■李婉華批評《一舞傾城》教壞細路，製作人王晶還擊對方過氣兼「戲屎」，兩人隔空罵戰。

不歡而散■李婉華多年前演過王晶執導的《制服誘惑2︰地下法庭》，突然要她剝衫演出被拒絕。

性感冶艷■李婉華演過王晶執導的《至尊三十六計之偷天換日》，戲中打扮性感冶艷，令梁家輝着迷。

強迫賣處■陳星妤在《一舞傾城》中演「KK」，被飾演阿媽的袁潔儀強迫「賣初夜」賺錢。

過氣威威■李婉華曾網上訪問過豬肉威，但一年後男方已摺埋，實力好重要。

囡囡錫返■李婉華被王晶隔空罵戰風波困擾，好彩有19歲囡囡Natalie錫番。

火辣靚body■55歲李婉華Keep到狀態，火辣靚body獲連登仔讚好。

已移居加拿大多年的李婉華於網台節目《豪華博客》批評《一舞傾城》「賣處」養家劇情教壞細路，辣㷫負責製作的王晶，出post大反擊恥笑女方「過氣四線」及「TVB屎戲之王」。事隔多日，剛回港的婉華表示唔嬲王晶但就劃清界線：「佢唔係我朋友，朋友唔會做傷害對方嘅嘢！」更直指被王晶人身攻擊，咬住唔放，全因自己好蝦，更斥對方發表煽動言論，令人互相攻擊，行為好賤，最後更拋下一句：「咁大個人，積吓口德啦。」採訪：方騫平 攝影：譚志光今次隔空開火，啞忍多年的婉華才揭示跟王晶的24年恩怨情仇。1999年，婉華接拍王晶執導的電影《制服誘惑2︰地下法庭》，埋位前一日，晶哥突然要求她剝衫演出遭拒絕，至上映時才發現被裸露，由替身代她剝衫，演藝路上無啦啦有個污點，她強調問心無愧，因為冇拍過，被標籤也沒辦法。突然感懷的她坦言有得再選人生，會好好讀書，因為做演員唔容易，8、90年代電影女星好多只係花瓶。拍王晶戲唔使演技李婉華坦言唔係王晶提起，都唔會記得當年被裸露事件：「嗰個年代佢係大導演，我呢啲演員No Say，拍咗咪算囉，但就真係冇興趣睇返，呢啲情慾戲唔好睇，都提醒返演員將來要面對自己及仔女，要小心揀戲。」講到被王晶貶為過氣「4線」演員，她相當不忿：「我always一線，佢話4線就4線咩？如果我戲屎，拍嘅電視劇就唔會數唔到咁多啦，電視台出身嘅熟能生巧，大部份識演戲。」婉華揶揄說：「反而拍佢啲戲，做戲唔使咁叻，因為有啲演員賣身材，有啲就賣關係。」問到係咪冇朋友做？她即割席：「不嬲係導演跟演員關係，講唔上係朋友，朋友係唔會傷害對方嘅。」睇王晶戲唔使用腦因為少睇港劇，李婉華唔知《一》劇由王晶製作，強調就算知道都以事論事，作為家長要灌輸正確道德觀念畀子女，竟遭王晶反擊，指她「那麼有道德就教好你的加拿大女兒，守住處女到40歲。」，婉華笑言：「大人唔需要講呢啲嘢呀，仲講埋人哋個女，但如果人哋講返佢，佢可能會10倍奉還，我諗佢係揀人（開刀）嘅，覺得我幾好蝦！哈…好多人戥我不值！我唔嬲，只係凸顯佢係乜人，咁大個人要積吓口德啦，呢班人喺80、90年代都攞盡晒好處，如果我係佢會提攜多啲年輕人，傳承電影。」婉華更斥好勇鬥狠嘅人好難有好作品：「用鬧人、踩人及做啲煽動言論，令人互相攻擊，我覺得好賤同唔理智囉！希望香港人個個都可以開開心心，珍惜返我哋擁有嘅人及事，點解要互相攻擊呢？我哋睇佢啲戲都係想唔用腦尋找娛樂。」安慰姜濤勿介意肥瘦提到近年港產片，婉華大讚《正義迴廊》，導演何爵天拍得好、麥沛東及楊偉倫演得好，讀過演藝學院的婉華，好開心演藝學生得到業界認同；至於賈勝楓執導的《流水落花》、陳小娟的《淪落人》都係好戲。至於新晉演員，婉華力推「教主」盧瀚霆：「我好鍾意睇佢同呂爵安CP劇《大叔的愛》，連汁都撈埋，又好花心地鍾意埋既乖仔及靚仔嘅姜濤。」對於姜濤個唱海報被惡搞變大肥仔，婉華作出安慰：「唔好理人點講，鍾意你唔會介意你肥定瘦，喺媽媽級角度，見到佢肥仲開心，最重要係健康開心，肯食嘢咪仲好。」婉華又溫馨提示教主要多休息。另外，對19歲的囡囡Natalie想入行，婉華叮囑她要先讀好書磨利把刀，只有知識帶唔走：「好似豬肉威（劉宋威）係最佳例證，佢戴咗口罩一雙電眼令人有幻想，但除罩大家喜唔喜歡就自行判斷，要成為被追捧及受欣賞偶像，係唔可以齋擺甫士，必須有才藝及人品。」