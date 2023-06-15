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日報新聞 > 娛樂

Lokman打漏兩粒字誤傳求婚成功

2023-06-15 列印
■麥可暉、Lokman、谷德昭及Tiger合照。
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MIRROR隊長Lokman（楊樂文）及成員Tiger（邱傲然）昨日接受谷德昭主持節目《爆谷一周》訪問，宣傳由Tiger執導的短片《是日精選》。

問到MIRROR是否計劃世界巡迴？Lokman直認有計劃，但未知實際日子，希望明年舉行。Lokman又澄清求婚成功傳聞，「當日是520，朋友花店開張問我有否興趣送花。」他解釋在社交網令人誤會的留言，原意是想寫「今次掂晒可以打機」，但打漏了打機兩字；Lokman表示與女友拍拖6年，坦言有結婚計劃，但實行又是另一回事。
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