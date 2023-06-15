AK帶愛犬拍MV搶盡鏡頭

陳健安新歌《好好掛住》主題是希望大家不要忘記生命中的一些人或事，MV找來填詞人Oscar擔任導演，又邀請了3位好友參與演出，包括AK（江𤒹生）、商台DJ飛機及《造星V》參賽者Tiger Foo。



拍攝當日AK還帶同愛犬猜柴一起出鏡，有「爸爸」帶出街，猜柴一直表現興奮，邊玩邊吃零食，更被工作人員重重包圍，相反，平日去到邊都會被粉絲前呼後擁的AK，受歡迎程度不及愛犬，還被冷落在一旁，場面搞笑。