任睇No.1
  • 27º
  • 97%
  • 2023年6月15日 星期四
熱門： 樂建居NBA林作小一派位結果消費劵

日報新聞 > 娛樂

AK帶愛犬拍MV搶盡鏡頭

2023-06-15 列印
■AK帶同愛犬猜柴出鏡，好得安仔與Oscar歡心。
Previous Next

陳健安新歌《好好掛住》主題是希望大家不要忘記生命中的一些人或事，MV找來填詞人Oscar擔任導演，又邀請了3位好友參與演出，包括AK（江𤒹生）、商台DJ飛機及《造星V》參賽者Tiger Foo。

拍攝當日AK還帶同愛犬猜柴一起出鏡，有「爸爸」帶出街，猜柴一直表現興奮，邊玩邊吃零食，更被工作人員重重包圍，相反，平日去到邊都會被粉絲前呼後擁的AK，受歡迎程度不及愛犬，還被冷落在一旁，場面搞笑。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd