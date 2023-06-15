靚靚首與偶像合作圓夢 發哥演髮型師揸鉸剪自認「騰雞」

■在劇中飾演發哥及靚靚兒子的柯煒林（右），與他們預祝父親節。

■擔任出品人之一的發嫂坐正中間，好有地位。

■發哥與靚靚接受訪問時，妙語如珠。

■發哥抱住小朋友，一副慈父樣。

■發哥為小朋友理髮，甚有髮型師的架勢。

由陳薈蓮（發嫂）擔任出品人之一的新片《別叫我"賭神"》，昨日舉行宣傳活動，擔演的周潤發（發哥）、袁詠儀（靚靚）及柯煒林（Will）齊齊出席。戲中扮演髮型師的發哥，即場為戲中老婆靚靚剪髮外，更為現場三位小朋友剪髮，預祝父親節。周潤發笑言打動到他接拍《別叫我"賭神"》，是因為很久沒有拍這類題材的電影，發哥笑言自從《阿郎的故事》、《秋天的童話》後無拍過文藝片，加上今次有靚靚演出，即刻𦧲飯應。他說：「靚靚幾廿年都咁靚，係晶晶（泰文靚靚），佢係袁晶晶。」在旁的靚靚即回應話：「我嘔凸呀！」靚靚表示今次是第一次與發哥合作，當得知消息時，她正在飛機上整理行李，感覺時間停頓，懷疑自己發夢，雖然老公張智霖在旁邊，但也沒有告訴他，因未知是否事實不敢講出來。靚靚坦言跟發哥合作好似圓夢一樣，終於追到這位偶像；最搞笑發哥自言當年靚靚參選港姐時，自己有份擔任評判，但沒有投對方一票，所以不敢見靚靚，直至好彩有機會合作該片而遇到對方。柯煒林讚發哥好窩心熱愛跑步的發哥，談到拍攝期間不時相約劇組跑步，他笑言在澳門拍攝時帶他們食好嘢，又笑指靚靚只跟他跑過一次，靚靚多數跑商場同跑網絡世界shopping。戲中扮演發哥及靚靚兒子的柯煒林，表示能夠跟發哥合作好興奮又期待，由於發哥知道他沒有揸車，會揸車載埋他一齊去跑步，之後又帶他食好嘢，感覺好窩心，更載足他一年。提到今次扮演髮型師角色，發哥表示拍攝時有髮型師在場，當拍攝Close up鏡頭就由對方上陣，更自嘲會手騰腳震，不過開拍前有用假髮學過剪髮。他說：「剛才幫靚靚剪髮，我都唔敢剪落去，驚剪到隻手。我唔係驚佢啲頭髮，頭髮會生返嘅！手指剪咗生唔到。」問到若然將來再跟靚靚合作，想拍攝哪類戲種？發哥說：「我哋諗住拍套喜劇叫《兩人瘋癲》，男、女主角都係我哋，同佢死過！」