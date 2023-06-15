陳法蓉憑「沙律媽」被網民力推爭視后

■姚子羚與蔡潔對劇集播完，大感不捨。

陳法蓉、楊明、姚子羚、蔡潔等前晚齊齊欣賞劇集《一舞傾城》大結局，陳法蓉開心能成為大家的「沙律媽」，覺得賺了。她透露最近簽新經理人，接下來到內地工作，也多了不少廣告活動。提到陳法蓉淚別唐文龍戲份感人，她開心表示：「自己睇到時也跟住喊，收到好多朋友短訊話睇到喊，更問是否假死？」有網民力推她可以爭視后，陳法蓉笑言雖不是親生女，但現在也覺得有機會，如能入圍便當贏，因在大家眼中自己不再只是香港小姐。楊明和姚子羚也表示不捨得劇集播完，楊明大讚劇集賣情懷，子羚指劇集用80多首經典歌襯托場口，有好多都聽過。子羚表示稍後放假想去旅行，其間會有登台演出。