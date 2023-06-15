楊明和姚子羚也表示不捨得劇集播完，楊明大讚劇集賣情懷，子羚指劇集用80多首經典歌襯托場口，有好多都聽過。子羚表示稍後放假想去旅行，其間會有登台演出。
陳法蓉憑「沙律媽」被網民力推爭視后
楊明和姚子羚也表示不捨得劇集播完，楊明大讚劇集賣情懷，子羚指劇集用80多首經典歌襯托場口，有好多都聽過。子羚表示稍後放假想去旅行，其間會有登台演出。
許龍一出席公聽會 冀尊重球手抱負撤回收地計劃 馬時亨挺身反對粉嶺高球場建屋
在3月香港國際都會高爾夫球錦標賽，擊敗多名國際知名好手奪冠的香港年輕高球手許龍一，向城規會表達意見，反對政府收回粉嶺高球場部份土地興建公營房屋的計劃，因為香港每一個球場、每一個洞都是香港高球手成長得更...
2023-06-15
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外交部：布林肯18日訪華兩天
中美關係或有新進展，美國國務卿布林肯（見圖）將於本月18至19日訪華，期間與中方高級官員會面。國務委員兼外長秦剛昨亦應約與布林肯通電話，就台灣問題等中方核心關切闡明嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉...
2023-06-15
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18歲自衞隊候補生施襲 日射擊場爆槍擊釀2死
日本岐阜市一個陸上自衞隊射擊場昨日發生槍擊案，造成2名自衞隊員成死，1名受傷。岐阜縣警方表示，槍手為一名18歲自衞隊候補生，他以自動步槍向隊員開槍，涉嫌殺人未遂被當場拘捕。事發於日本中部的岐阜縣岐阜市...
2023-06-15
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市區細價新盤快登場
市區單幢新盤搶推，繼莊士中國旗下鴨脷洲弦岸日前開價後，協成行位於筲箕灣的傲華昨日亦開放示範單位部署推，料最快下周開價，首批料推出不少於50伙；佳明集團土瓜灣明雋亦趁機出擊，料下周上載樓書及開放示範單位...
2023-06-15
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藥師幫今招股籌3.6億 每手入場費4646元
中國院外數碼化醫藥產業服務平台藥師幫（9885）今日起開始招股，發行近1580.9萬股股份，其中1成於香港作公開發售，集資最多3.64億元，招股價介乎19至23元，每手200股，入場費4646.39元...
2023-06-15
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阿根廷[-2]放心捧 美斯北京踢好波
阿根廷今晚於國家首都北京的工人體育場友賽澳洲。這支應屆世界盃盟主近日抵華後，因球迷過於熱情而取消所有公開活動，訓練日程亦受影響，但隊長美斯矢言會踢場好波答謝粉絲，阿根廷媒體亦指阿軍全力出擊，務求不勝無...
2023-06-15
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靚靚首與偶像合作圓夢 發哥演髮型師揸鉸剪自認「騰雞」
由陳薈蓮（發嫂）擔任出品人之一的新片《別叫我"賭神"》，昨日舉行宣傳活動，擔演的周潤發（發哥）、袁詠儀（靚靚）及柯煒林（Will）齊齊出席。戲中扮演髮型師的發哥，即場為戲中老婆靚靚...
2023-06-15
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辛正兒 - 預約系統實名制 加強執法遏炒場｜社論
康文署轄下體育場地多年來供不應求，加上收費便宜，不少想打波卻訂不到場的市民，在社交平台上願出高價「徵場」，黃牛黨用電腦程式預訂繁忙時段的場地，再轉售圖利，令炒場情況猖獗。康文署繼去年推出一些措施打擊炒...
2023-06-15
- Cally - 荃灣廣場新達廣場 邊食邊玩齊慶祝父親節｜商界講呢啲
- KellyChu - 處理挾持人質事件張力十足 警隊推 《守城2》 爆破槍戰戲碼精采｜Executive日記
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仲達 - 包裝智威贏面最高｜頭號目標
第九場二班一六五○米。踏入季尾，有時揀馬膽不難，但每場要揀齊四選貼士反而難，因為撇除一些實力不足和形勢太差的馬之後，季尾還有不少是狀態已下滑，根本是減分等唞暑之馬。不過換個角度，在根本沒甚對手之下，能...
2023-06-14
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