廣末涼子情信曝光改口認出軌

■42歲廣末涼子出軌情信曝光。

42歲日本女星廣末涼子日前被爆背夫偷食米芝蓮主廚鳥羽周作，事後她死口不認出軌，但昨日突然改口承認，更宣佈「無限期停工」。廣末公開親筆信道歉，男方亦發聲明謝罪，廣末稱︰「孩子們已經理解了這件事，也向他們直接道歉。」據指廣末改口認出軌，因知道周刊會再爆她偷食的證據，不出所料，《文春》公開她與鳥羽的親筆情書。廣末在其中一封寫上︰「我現在幸福地想着，打從心底深深地想要你，非常非常愛你，周作。」鳥羽的字迹則比較凌亂，他暱稱女方做「涼子」，訴說會當她的支柱，但他在信中都以「大谷」自稱，據指「大谷」是廣末對鳥羽的暱稱，周刊認為他們借此避免不倫戀曝光。