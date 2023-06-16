欣宜傳為愛「潛水」 林姍姍：她只是生病

鄭欣宜的歌唱事業愈攀愈高，上月便蟬聯ViuTV《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》「年度女歌手金獎」，更首奪港台《十大中文金曲頒獎音樂會》「最優秀流行女歌手大獎」，可惜欣宜兩度以不適為由缺席頒獎禮。



有傳這兩個月來，經理人公司也跟欣宜失去聯絡，事緣她埋頭與花店老闆新男友Derek拍拖，「扭計」推掉所有工作。

今年情人節，欣宜在Derek的花店門前打卡，而欣宜的經理人林姍姍對於有傳欣宜「潛水」只顧拍拖，強調欣宜只是生病，叫大家給她時間去休息。